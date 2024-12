Edisun Power Europe AG: Edisun Power will künstliche Intelligenz (KI) mit erneuerbarer Energie ermöglichen

Edisun Power Europe AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

Edisun Power will künstliche Intelligenz (KI) mit erneuerbarer Energie ermöglichen

Die Solar-Grossanlage «Fuencarral» soll auf die Zufuhr von erneuerbaren Energien für Datenzentren ausgerichtet werden

Edisun erwirbt zu deren Entwicklung zusätzliche Rechte

Edisun verkauft im Gegenzug das italienische Projektportfolio

Risikolimitierung dank Put-Option

Energiehunger der KI stillen

Der Verwaltungsrat der Edisun Power hat entschieden, die Grossanlage «Fuencarral» im Grossraum Madrid mit 941 MWp konsequent auf die zusätzliche Lieferung von Solarstrom an Datenzentren auszurichten. Damit will Edisun von der zusätzlichen Stromnachfrage infolge der Nutzung von KI-Anwendungen und von den sich verschärfenden Regulatorien in Europe zum möglichst emissionsarmen Betrieb von Datenzentren (European Energy Efficiency Directive EED) profitieren.

Transaktionen mit Put-Option und Investorensuche

Die Grossanlage «Fuencarral», bestehend aus drei Projekten, verfügt über den sehr wichtigen Netzzugang, erteilte Anschlussrechte, Umweltgenehmigung (DIA), Verwaltungsgenehmigung (AAP) und die behördliche Baugenehmigung (AAC). Edisun erwirbt nun zusätzliche Special Purpose Vehicles von Smartenergy, um die «Erneuerbare Energie für Künstliche Intelligenz»-Ausrichtung zu ermöglichen (u.a. Sicherung des Netzanschlusses zum zusätzlichen Energiebezug, nebst dem bereits genehmigten Einspeisenetzanschluss). Im Gegenzug veräussert Edisun das italienische Projektportfolio von rund 159 MWp an Smartenergy.

Edisun hat gleichzeitig einen Prozess gestartet, um Infrastrukturfonds, Private Equity und/oder Eigentümer und Betreiber von Datenzentren für Investitionen in die Grossanlage zu gewinnen. Diskussionen mit einem Bankenkonsortium zur Projektbaufinanzierung sind im Gange. Im Interesse der Edisun-Aktionäre hat sich Smartenergy einverstanden erklärt, die Grossanlage «Fuencarral» zurückzukaufen, falls deren Finanzierung nicht zustande käme, um die Edisun schadlos zu halten.

Edisun publiziert den Jahresbericht mit den detaillierten Angaben zu diesen Transaktionen am 28. März 2025.

Edisun Power Gruppe

Als kotierter europäischer Solarstromproduzent finanziert und betreibt die Edisun Power Gruppe Solarstromanlagen in verschiedenen europäischen Ländern. Edisun Power startete ihr Engagement auf diesem Gebiet bereits 1997. Seit September 2008 ist das Unternehmen an der Schweizer Börse kotiert. Edisun Power verfügt bei der Realisierung und beim Kauf sowohl nationaler als auch internationaler Projekte über breite Erfahrung. Aktuell besitzt das Unternehmen 36 Solarstromanlagen in der Schweiz, in Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien und Portugal. Mit einem gesicherten Portfolio von Projekten in Entwicklung von ca. 1.2 GW ist das Unternehmen für ein signifikantes Wachstum gerüstet.

