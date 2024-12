IRW-News: The Glimpse Group Inc.: Erfolgreich in den Bereichen Spatial Computing, KI und Cloud Immersive - Ein Webinar der Glimpse Group auf X Spaces, veranstaltet von WOLF Financial (Dienstag, 31. Dezember 2024 um 13:00 Uhr EST)

IRW-PRESS: The Glimpse Group Inc.: Erfolgreich in den Bereichen Spatial Computing, KI und Cloud Immersive - Ein Webinar der Glimpse Group auf X Spaces, veranstaltet von WOLF Financial (Dienstag, 31. Dezember 2024 um 13:00 Uhr EST)

NEW YORK, NY / ACCESSWIRE / 27. Dezember 2024 / The Glimpse Group, Inc. ("Glimpse") (NASDAQ:VRAR)(FWB:9DR), ein diversifiziertes Unternehmen für immersive Technologieplattformen, das auf Unternehmen ausgerichtete Virtual Reality ("VR"), Augmented Reality ("AR") und Spatial Computing-Software und -Dienstleistungen anbietet, gab heute bekannt, dass es eine Diskussion auf X Spaces zum Thema Positioniert, um im Segment Spatial Computing, AI und Cloud Immersive zu gewinnen führen wird.

Die Diskussion wird von Lyron Bentovim, President & CEO von Glimpse, und Tyler Gates, Chief Futurist von Glimpse und General Manager von Brightline Interactive, geleitet.

Twitter Spaces Details:

Thema: Erfolgreich im Bereich Spatial Computing, AI und Cloud Immersive

Termin: Dienstag, 31. Dezember 2024, 13:00 EST (19:00 CET)

Link: https://twitter.com/i/spaces/1OyKAZEkVNWGb

Über The Glimpse Group Inc.

The Glimpse Group (NASDAQ: VRAR) ist ein diversifiziertes Unternehmen für immersive Technologieplattformen, das Software und Dienstleistungen für Virtual Reality, Augmented Reality und Spatial Computing für Unternehmen anbietet. Das einzigartige Geschäftsmodell von Glimpse schafft Größe und ein solides Ökosystem, während es gleichzeitig Investoren die Möglichkeit bietet, über eine diversifizierte Plattform direkt in diese aufstrebende Branche zu investieren. Weitere Informationen über The Glimpse Group erhalten Sie unter www.theglimpsegroup.com.

Safe Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren irgendeines Unternehmens dar. Diese Pressemitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf unseren gegenwärtigen Erwartungen, Prognosen und Annahmen beruhen und Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Informationen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Verfügung standen. Unsere tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund von Risiken und Ungewissheiten, die mit unserem Geschäft verbunden sind, wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen genannten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen, sofern bereitgestellt, beinhalten Aussagen über unsere Erwartungen, Überzeugungen, Absichten oder Strategien in Bezug auf die Zukunft und sind an zukunftsgerichteten Begriffen wie antizipieren, glauben, sehen, könnten, schätzen, erwarten, beabsichtigen, können, sollten und würden oder ähnlichen Begriffen zu erkennen. Alle Prognosen, sofern sie abgegeben werden, beruhen auf Informationen, die zu diesem Zeitpunkt verfügbar sind, und das Management geht davon aus, dass sich die internen Prognosen und Erwartungen im Laufe der Zeit ändern können. Darüber hinaus beruhen alle Prognosen, sofern sie abgegeben werden, ausschließlich auf der bestmöglichen Einschätzung des Managements hinsichtlich unserer zukünftigen finanziellen Leistung angesichts unserer aktuellen Verträge, des aktuellen Auftragsbestands und der Gespräche mit neuen und bestehenden Kunden über unsere Produkte und Dienstleistungen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Ansprechpartner für Unternehmen

Maydan Rothblum

CFO & COO

The Glimpse Group, Inc.

(917) 292-2685

maydan@theglimpsegroup.com

Quelle: The Glimpse Group, Inc.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77924

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77924&tr=1

