3 % Dividende & Megatrend KI im Rücken: Ist diese Aktie die Top-Wahl für 2025?

Eine Aktie, die dem Megatrend der Künstlichen Intelligenz (KI) folgt und zugleich eine nette Dividende ermöglicht: Zu gut für diese Börsenwelt? Vielleicht in vielen fällen schon. Aber IBM (WKN: 851399) ist womöglich anders. Auch wenn Big Blue in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten so manchen Megatrend verpasst hat, scheint das Management jetzt umzudenken und vorangehen zu wollen.

Betrachten wir heute daher einmal, ob hinter IBM eine Top-Wahl für das kommende Jahr 2025 steckt. Sowie auch, ob der KI-Hype hier gerechtfertigt erscheint. Und ob die 3 % Dividende für uns als Einkommensinvestoren ebenfalls attraktiv erscheinen.

Megatrend KI im Rücken: IBM konnte sich mächtige Partner sichern!

Fest steht jedenfalls: IBM hat zumindest teilweise aus der Vergangenheit gelernt. Anstatt Trends zu verpassen, möchte man jetzt wieder stärker vorangehen. Dazu hat man sich unter anderem starke Partner gesichert, um den Megatrend-Markt der KI bestmöglich aufzurollen. Unter anderem mit Amazon Web Services (AWS) und Salesforce ist Big Blue spannende und vielseitige Partnerschaften eingegangen, die den Markt aufrollen sollen.

Das Ziel sei, so Analysten und IBM-Sprecher, die häufig umfangreichen Daten mit AI zu verknüpfen. Immer wieder im Gespräch ist die IBM-Aktie deshalb auch im Segment der sogenannten AI Agents. Das heißt: Von Programmen, die vollautomatisiert eine Aufgabe bewältigen, ohne einen menschlichen Einfluss. Das ist übrigens noch anders als ChatGPT, denn hier kommt der Befehl ja schließlich noch von einem Menschen.

Auch wenn all das noch etwas schwammig wirken mag: IBM geht den Weg in KI. Bislang würden ca. 3 Mrd. US-Dollar des Umsatzes auf Anwendungen im Bereich Künstlicher Intelligenz entfallen. Wir können daher durchaus behaupten, dass Big Blue aus den vergangenen Jahren und verpassten Megatrends doch etwas gelernt hat. Gelingt das Unterfangen und nimmt das Wachstum signifikant zu, wäre eine Neubewertung durchaus möglich.

Nicht nur Dividende: IBM auch ansonsten günstig und solide!

Mit einer Marktkapitalisierung von 206 Mrd. US-Dollar ist IBM gar nicht mehr so „big“ wie man es von einem Konzern mit dem Beinamen Big Blue erwarten würde. Aber auch das kann für uns als Investoren eine Chance bedeuten. KI-Aktien werden häufig mit deutlich höheren Bewertungen gehandelt. Es könnte daher durchaus noch Aufholpotenzial vorhanden sein.

Zumal das Kurs-Gewinn-Verhältnis von IBM laut nasdaq.com bei gerade einmal 27 liegt. Das sieht durchaus nach einer Value-Bewertung für einen Wachstumstitel aus. Der zuletzt auch durchaus gewachsen ist. Im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres wuchs der Umsatz um 2 % auf 15 Mrd. US-Dollar. Entscheidender ist jedoch: IBM erzielte im Software-Segment ein Wachstum von 10 % im Jahresvergleich, sowie im AI-Segment ein Wachstum von 5 % im Jahresvergleich. Das Auftragsvolumen erhöhte sich dabei um 1,0 Mrd. US-Dollar auf 3,0 Mrd. US-Dollar. Wenn Big Blue daher vermehrt in dieses Segment investiert, könnte es bedeutend schnelleres Wachstum geben.

IBM ist daher etwas schwermütiger. Wohl auch, weil Beratung und Hardware mit rückläufigen Umsatzerlösen leicht bremsen. Aber KI ist ein Wachstumsmarkt, der jetzt angegriffen werden will. Wenn das Management den Hebel für das Jahr 2025 umlegt, könnte das durchaus eine Top-Aktie für 2025 formen.

Nicht nur KI: Betrachten wir endlich die Dividende!

Zu guter Letzt zahlt IBM eine nette Dividende aus. Derzeit beläuft sich die vierteljährliche Ausschüttung auf 1,67 US-Dollar je Aktie. Bei den aktuellen Aktienkursen liegt die Dividendenrendite damit bei ziemlich genau 3 %. Für eine KI-Aktie wäre das gewiss kein schlechter Wert und würde das Value-Profil noch einmal etwas unterstreichen.

Zumal IBM seit 29 Jahren eine stets konstante und jährlich erhöhte Dividende ausschüttet. Big Blue ist damit ein Mitglied im Kreis der Dividendenaristokraten. Einkommensinvestoren können daher eine verlässliche Qualität mit der Wachstumsmöglichkeit der KI für das Börsenjahr 2025 ergattern.

Wobei man auch sagen kann: Vielleicht ist IBM irgendwo noch weder Fisch, noch Fleisch. Weder richtig günstig, noch im Begriff stark zu wachsen. Auch das ist ein Fazit, das man in der jetzigen Ausgangslage ziehen kann.

Top-Wahl für 2025 mit Dividende und KI?!

Mein persönliches Fazit lautet daher: Ja, IBM ist durchaus interessant. Es besteht eine solides Potenzial im Megatrend-Markt der KI. Sowie eine starke und historische Dividende. Trotzdem wird sich Big Blue auf die Hinterbeine stellen müssen, um konzernübergreifend ein starkes Wachstum zu erzielen. Gegebenenfalls wäre auch eine Aufsplittung des Konzerns gut, um das Wachstumspotenzial stärker herauszustellen. Aber das liegt in der Entscheidung des Managements.

Dieses gemischte Fazit führt für mich dazu, dass ich im Jahre 2025 voraussichtlich einen Fuß in die Tür stellen werde. Aber erst einmal einen kleinen. Geht die Investitionsthese auf, würde ich meine Position noch einmal entsprechend vergrößern.

Der Artikel 3 % Dividende & Megatrend KI im Rücken: Ist diese Aktie die Top-Wahl für 2025? ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Vincent besitzt Aktien von Amazon. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Amazon und Salesforce.

Aktienwelt360 2024