Dax vor Jahresende kaum verändert erwartet

Frankfurt (Reuters) - Am letzten Handelstag des Jahres wird der Dax der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge wenig verändert starten.

Am Freitag hatten sich die Investoren in Europa optimistisch gezeigt und den deutschen Leitindex um 0,7 Prozent auf 19.984 Punkte getrieben. "Wie schon am Freitag werden die Umsätze auch zum heutigen Handelsausklang niedrig bleiben", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Bei den Einzelwerten richten die Anleger den Blick auf Siemens Healthineers. Der Münchner Technologiekonzern Siemens stellt zum ersten Mal die Mehrheitsbeteiligung an der Medizintechnik-Tochter infrage. Die Synergien mit dem Hersteller von MRTs und Laborstraßen seien nicht groß genug, um ein Kapitalengagement von 45 Milliarden Euro zu rechtfertigen, sagte Finanzvorstand Ralf Thomas dem "Handelsblatt" (Montagausgabe) in einem Interview. So viel ist das 75-Prozent-Aktienpaket der Siemens AG wert. "Ein möglicher Verkauf der Mehrheit an Siemens Healthineers ist eine neue Aussage von Siemens und könnte zu einem leichten Druck auf die Aktie führen", sagte ein Händler. Allerdings sei eine Entscheidung noch einige Monate entfernt.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Freitag

Dax 19.984,32

EuroStoxx50 4.898,88

EuroStoxx50-Future 4.913,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Freitag Prozent

Dow Jones 42.992,21 -0,8%

Nasdaq 19.722,03 -1,5%

S&P 500 5.970,84 -1,1%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Montag Uhr Prozent

Nikkei 39.951,41 -0,8%

Shanghai 3.404,70 +0,1%

Hang Seng 20.053,31 -0,2%

