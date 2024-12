2024 | Das Jahr an der Wall Street

Während viele Börsen das Jahr bereits beendet haben, findet an der Wall Street an diesem Dienstag der letzte Handelstag statt. Wir ziehen Bilanz und wünschen einen guten Rutsch ins Jahr 2025!



00:00 Intro

00:22 Past 2 Years: S&P 500, Mag 7, Nasdaq 100

04:30 Aktiv vs. Passiv | Aktienrückkäufe

06:55 Die volatilsten Aktien (u.a. Super Micro)

08:05 Marktbreite | Staatsanleihen, Dollar Index

11:25 Ausblick: Berichtssaison, Arbeitsmarkt, Trump

13:02 China, PMI, Autonomes Fahren

15:55 E-Autos, Trump | Fannie Mae & Freddie Mac

18:10 Analysten: Lululemon

18:45 Persönlicher Rückblick & Ausblick



