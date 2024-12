Aktien New York: Mit Zurückhaltung ins neue Jahr

NEW YORK (dpa-AFX) - Anleger an den wichtigsten US-Börsen haben sich am letzten Handelstag des Jahres in Vorsicht geübt. Marktbewegende Unternehmensnachrichten lagen nicht vor. Auch an Konjunkturindikatoren herrschte Mangel. Zudem hatten bereits am Montag wichtige europäische Börsen zum letzten Mal in 2024 geöffnet, andere handeln nur verkürzt.

Der Dow Jones Industrial verlor zuletzt 0,19 Prozent auf 42.492,86 Punkte. Auf Jahressicht könnte der Index aber einen Gewinn von knapp 13 Prozent einfahren. Der S&P 500 fiel am Dienstag um 0,48 Prozent auf 5.878,81 Zähler. Im bisherigen Jahresverlauf verbuchte der den breiten Markt abbildende Index einen Gewinn von gut 23 Prozent. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es am Dienstag um 0,83 Prozent auf 21.020,51 Punkte nach unten. Sein bisheriger Jahresgewinn beträgt allerdings fast 25 Prozent.

Der Immobilienmarkt in den USA hat sich im Oktober wie von Experten erwartet entwickelt. Der FHFA-Hauspreisindex legte um 0,4 Prozent zum entsprechenden Vorjahreszeitraum zu.

Boeing gewannen 0,12 Prozent. Am Vortag hatten die Titel des Flugzeugbauers nach einem schweren Unglück in Südkorea mehr als 2 Prozent verloren. Unter Experten gerät inzwischen die rund 250 Meter hinter der Landebahn gelegene Mauer in den Fokus, an der der Flug am vergangenen Sonntag zerschellte.

Ford gewannen ungeachtet eines Angriffs auf den eigenen Kanal der Plattform X 0,05 Prozent. Unbekannte hatten nach Unternehmensangaben vorübergehend unbefugt Beiträge veröffentlicht. Die mittlerweile gelöschten Texte waren propalästinensisch und antiisraelisch, wie zahlreiche Screenshots von X-Nutzern in den Kommentaren auf Fords Profil zeigen./he