China setzt US-Firmen wegen Waffenverkäufen an Taiwan auf Sanktionsliste

China belegt US-Firmen wegen Rüstungsexporten nach Taiwan mit Sanktionen.

Zehn amerikanische Firmen dürfen ab sofort weder Produkte nach Taiwan ausführen noch Waren aus China importieren, wie das Handelsministerium in Peking am Donnerstag ankündigte. Betroffen sind auch Tochterfirmen der Rüstungsfirmen Lockheed Martin und General Dynamics. Ende November hatte das US-Außenministerium grünes Licht für den Verkauf von Ersatzteilen für F-16-Kampfjets und Radare an die demokratisch regierte Inselrepublik gegeben, die von China als abtrünnige Provinz betrachtet wird.

Zuletzt hatte Chinas Präsident Xi Jinping in seiner Neujahrsansprache bekräftigt, niemand könne China an der Wiedervereinigung mit Taiwan hindern. Xi hat bereits früher den Einsatz militärischer Mittel für dieses Ziel nicht ausgeschlossen. Taiwans Präsident Lai Ching-te hatte am Neujahrstag der Regierung in Peking erneut respektvolle und gleichberechtige Beziehungen angeboten. Bislang ist China auf das Angebot nicht eingegangen. Taiwans wichtigster Verbündeter sind die USA.