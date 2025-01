ANALYSE-FLASH: RBC senkt T-Mobile US auf 'Sector Perform' - Ziel 240 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat T-Mobile US von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel von 255 auf 240 US-Dollar gesenkt. Analyst Jonathan Atkin passte sein Bewertungsmodell für die US-Tochter der Deutschen Telekom in einer am Montag vorliegenden Studie an ein höher als kalkuliertes Zinsumfeld an. Auch wenn sich die Geschäfte solide entwickelten, sieht der Experte auf Grundlage der aktuellen Bewertung kein vorteilhaftes Verhältnis von Chancen und Risiken mehr. Anderswo seien diesbezüglich die Voraussetzungen besser - etwa bei den auf "Outperform" hochgestuften Aktien von AT&T./tih/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2025 / 17:41 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2025 / 17:41 / EST

