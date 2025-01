IRW-News: GreenX Metals Limited: GreenX wurde für das Xplor Accelerator Program 2025 von BHP ausgewählt

IRW-PRESS: GreenX Metals Limited: GreenX wurde für das Xplor Accelerator Program 2025 von BHP ausgewählt

- GreenX ist eines von acht im Frühstadium befindlichen Explorationsunternehmen, die von BHP zur Teilnahme am Xplor-Programm 2025 ausgewählt wurden

- Im Rahmen des Xplor-Programms wird BHP GreenX eine nicht verwässernde Finanzierung in Höhe von etwa 500.000 US$ zur Verfügung stellen, um seine Explorationspläne des Kupferprojekts Tannenburg während der sechsmonatigen Laufzeit des Programms zu unterstützen und zu beschleunigen.

- Durch die Auswahl für das Xplor-Programm erhält GreenX auch Zugang zur globalen Expertise sowie den Netzwerken und Partnerschaften von BHP

- Die Teilnahme am Xplor-Programm von BHP wird voraussichtlich die weitere Verfeinerung des geologischen Konzepts und den Zeitrahmen für die Explorationsarbeiten auf dem Kupferprojekt Tannenberg beschleunigen

06. Januar 2025 / IRW-Press / GreenX Metals Limited (GreenX oder Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen nach einem strengen Auswahlverfahren als eines von acht Explorationsunternehmen als Teilnehmer des Xplor-Programms 2025 von BHP ausgewählt wurde.

Das Xplor-Programm wurde 2023 ins Leben gerufen, um vielversprechende Mineralexplorationsunternehmen bei der Beschleunigung der für die Energiewende erforderlichen Exploration zu unterstützen. Ziel des Programms während der sechsmonatigen Programmlaufzeit ist die Entwicklung technischer, geschäftlicher und betrieblicher Kompetenz bei den teilnehmenden Unternehmen.

Als ein Unternehmen der Kohorte des Xplor-Programms 2025 von BHP erhält GreenX eine einmalige, nicht verwässernde Zuschuss von bis zu 500.000 US$ sowie Sachleistungen, praktische Betreuung und Möglichkeiten zur Vernetzung mit BHP sowie anderen Branchenexperten und Investoren.

Für GreenX bestehen keine Verpflichtungen oder Zusagen, die über den Abschluss des Xplor-Programms von BHP hinausgehen; davon ausgenommen sind bestimmte Rechte betreffend die Exklusivität, den Vorkauf und die gemeinsame Nutzung von Daten, wie unten beschrieben.

Die Beteiligung von GreenX am Xplor-Programm wird voraussichtlich die weitere Verfeinerung von geologischen Konzepten und den Zeitrahmen für die Exploration des Kupferprojekts Tannenberg (Tannenberg oder Projekt) in Deutschland beschleunigen. GreenX beabsichtigt, die Beihilfe für die Durchführung geophysikalischer Programme im Konzessionsgebiet Tannenberg zu verwenden.

Herr Ben Stoikovich, Chief Executive Officer von GreenX Metals, sagt dazu:

Dies ist eine aufregende Gelegenheit für GreenX und eine starke Bestätigung des Explorationspotenzials des Projekts Tannenberg, das auf eine Kupfermineralisierung vom Kupferschiefer-Typ abzielt. Kupferschiefer-Lagerstätten sind eine bekannte und ertragreiche Untergruppe von in Sedimenten lagernden Kupferlagerstätten, die weltweit die zweithäufigste Quelle für Kupferproduktion und -reserven darstellen. Das Konzessionsgebiet Tannenberg enthält ehemalige Kupferminen und mehrere historische Bohrabschnitte und bietet hervorragendes Potenzial für die Neuentdeckung von oberflächennahen (50 m bis 500 m), weitläufigen und hochgradigen Kupfer- und Silbermineralisierungen, denn ein Großteil des Konzessionsgebiets war noch nicht Gegenstand moderner Explorationsarbeiten.

Wir freuen uns, dass unser Ansatz von BHP, einem klaren Branchenführer, anerkannt wird, und sehen der künftigen Zusammenarbeit mit dem Xplor-Team von BHP entgegen.

Die acht Explorationsunternehmen in der Kohorte des Xplor-Programms 2025 von BHP wurden aus Hunderten von Bewerbern ausgewählt.

Marley Palin, Leiterin des Xplor-Programms von BHP, gratulierte GreenX mit den Worten:

Der Kreis der Bewerber für das Xplor-Programm von BHP war in diesem Jahr extrem stark. Erfolgreiche Bewerber mussten nicht nur nachweisen, dass ihre kritischen Mineralprojekte sehr aussichtsreich sind, sondern auch, dass sie der Verschiebung der Branchengrenzen bei ihren geologischen Konzepten sowie der Datenerfassung, -prüfung und -verarbeitung verpflichtet sind, um das Projekt zu realisieren. GreenX hat diese Kriterien mehr als erfüllt, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen.

ANFRAGEN

Ben Stoikovich

Chief Executive Officer

+44 207 478 3900

Sapan Ghai

Business Development

+44 207 478 3900

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die durch Wörter wie erwartet, antizipiert, glaubt, projiziert, plant und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den Erwartungen und Überzeugungen von GreenX in Bezug auf zukünftige Ereignisse. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zwangsläufig Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von GreenX liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von diesen Aussagen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen werden. GreenX verpflichtet sich nicht, die in dieser Mitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen nachträglich zu aktualisieren oder zu revidieren, um die Umstände oder Ereignisse nach dem Datum dieser Mitteilung zu berücksichtigen.

Diese Mitteilung wurde von Herrn Ben Stoikovich, Direktor, zur Veröffentlichung freigegeben.

Überblick über Rechte betreffend die Exklusivität, den Vorkaufsrechte und die gemeinsame Nutzung von Daten

Exklusivität

Nur in Bezug auf das Projekt darf GreenX während der 6-monatigen Laufzeit des Programms ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von BHP:

- keinen Börsengang oder eine andere Transaktion, bei der es sich nicht um eine zulässige Transaktion handelt, vornehmen oder vorschlagen (eingeschränkte Transaktion); oder

- keine Gespräche über das Vorstehende anregen oder aufnehmen.

Eine zulässige Transaktion ist eine Transaktion, die nicht einer Kapitalbeschaffung im Zusammenhang mit dem Projekt dient oder zu einer solchen Kapitalbeschaffung führt bzw. die nur für die Finanzierung des Working Capital für das Geschäft von GreenX bestimmt ist.

Bei dem Projekt handelt es sich um das Kupferprojekt Tannenberg in Deutschland innerhalb eines definierten Gebiets, wie in der Xplor-Programmvereinbarung festgelegt.

Vorkaufsrechte

Sollte BHP oder ein verbundenes Unternehmen beschließen, während der Programmlaufzeit einen unverbindlichen Vorschlag bezüglich einer Investition in das Projekt oder GreenX zu unterbreiten, verfügt BHP 12 Monate lang nach Ende der Programmlaufzeit über ein Vorkaufsrecht (Right of First Refusal, ROFR), das sich wie folgt verhält:

- Wenn GreenX oder ein Dritter eine eingeschränkte Transaktion vorschlägt, hat BHP das ROFR, eine endgültige Vereinbarung als exklusive Gegenpartei für eine etwaige vorgeschlagene eingeschränkte Transaktion zu denselben Bedingungen auszuhandeln, die in der vorgeschlagenen eingeschränkten Transaktion angeboten wurden.

Gemeinsame Nutzung von Daten

Während der Laufzeit des Programms verpflichtet sich GreenX, BHP bestimmte Informationen zur Verfügung zu stellen, unter anderem Fortschrittsberichte über das Projekt, erfasste technische Daten und getätigte Ausgaben.

Optionsvereinbarung von GreenX

Die oben genannten Bestimmungen haben keine Auswirkungen auf die Rechte von GreenX gemäß der Optionsvereinbarung für das Projekt (siehe Mitteilung vom 2. August 2024).

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77947

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77947&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=AU0000198939

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.