AKTIE IM FOKUS: Immobilien-Aktien steigen - Positive Studie von Jefferies

FRANKFURT (dpa-AFX) - Positive Einschätzungen von Jefferies haben Immobilienwerte am Dienstag angetrieben. Im Dax gewannen Vonovia kurz nach dem Xetra-Start 1,4 Prozent. LEG waren im MDax mit plus 3,1 Prozent weit vorne, Grand City Properties mit plus 3,5 Prozent im SDax unter den Favoriten.

Jefferies-Analyst Pierre-Emmanuel Clouard geht davon aus, dass der europäische Immobiliensektor im Jahr 2025 eine starke Erholung hinlegen wird mit prozentual zweistelligen Gesamtrenditen für die Aktionäre - trotz gesamtwirtschaftlich schwieriger Rahmenbedingungen.

Für Vonovia und Grand City Properties änderte der Experte die Einstufungen von "Underperform" auf "Hold", LEG empfiehlt er nun zum Kauf./ajx/jha/