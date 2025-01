Aktien New York: Dow leicht bevorzugt - Nasdaq erlahmt nach Nvidia-Rekord

An den US-Börsen haben die Anleger dem Dow Jones Industrial am Dienstag zum Auftakt eher den Vorzug gegeben. Nach zuletzt zwei Gewinntagen verblasste die Rally der Technologiebörse Nasdaq, zumal die Nvidia-Aktien auf Rekordniveau ihre Gewinne nicht richtig verteidigen konnten. Mit einem Gewinn von 0,08 Prozent auf 21.576 Punkte hielt sich der Nasdaq 100 zuletzt aber knapp im Plus.

Der stärker von Standardwerten geprägte Leitindex Dow Jones Industrial gewann dagegen 0,26 Prozent auf 42.818 Zähler. Für ihn fungierten steigende Werte aus klassischen Industriezweigen wie etwa Boeing sowie verbraucherlastige Werte wie Nike , Walt Disney und Coca-Cola als Antreiber. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,24 Prozent auf 5.990 Zähler.

An der Nasdaq erklommen Nvidia im frühen Handel ein Rekordhoch und übernahmen im Rennen um das weltweit wertvollste Unternehmen kurzzeitig die Führung von Apple . Doch die Rally verblasste, denn die Aktien hatten es in der Folge schwer, im Plus zu bleiben. Konzernchef Jensen Huang hatte auf einer Fachmesse für Unterhaltungselektronik in Las Vegas neue Prozessoren vorgestellt, mit denen sich Nvidia in puncto Künstliche Intelligenz die Marktführerschaft sichern will.