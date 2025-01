ASML Holding - Korrektur beendet?

Das letzte halbe Jahr durchlief die ASML-Aktie eine deutliche Korrekturbewegung, in deren Verlauf der Technologietitel von 1.022 EUR auf fast 600 EUR zurückfiel. Doch inzwischen scheint sich das Papier gefangen zu haben. Die offensichtlichsten Indizien für diesen Gezeitenwechsel sind der Bruch des seit Juli 2024 bestehenden Korrekturtrends (akt. bei 647,06 EUR) sowie die Rückeroberung der horizontalen Hürden bei rund 700 EUR (siehe Chart). Letzteres geschah zu Wochenbeginn zudem mit einer Aufwärtskurslücke (691,40 EUR zu 702,40 EUR), was dem Befreiungsschlag zusätzlichen Nachdruck verleiht. Bestätigt wird der beschriebene Ausbruch durch verschiedene Indikatoren. So liegt im Verlauf des RSI ebenfalls ein Abwärtstrendbruch vor, während der MACD auf historisch niedrigem Niveau ein neues Einstiegssignal generieren konnte. In diesem Umfeld definieren die ehemaligen Rekordstände bei 764,40/777,50 EUR ein erstes Anlaufziel. Das auf diesem Level entstehende Widerstandsbündel wird noch zusätzlich durch die 38-Wochen-Linie (akt. bei 781,77 EUR) verstärkt. Als Absicherung auf der Unterseite bietet sich indes das Vorwochentief bei 668,40 EUR an.

ASML Holding (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart ASML Holding

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

