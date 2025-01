Microsoft pumpt weitere Milliarden in indische Rechenzentren

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Bangalore (Reuters) - Microsoft treibt seine Expansion auf dem zukunftsträchtigen indischen Markt voran.

Der US-Softwarekonzern wolle drei Milliarden Dollar in den Ausbau seiner dortigen Rechenzentren investieren, kündigte Firmenchef Satya Nadella am Dienstag auf einer Konferenz im indischen Bangalore an. Es handele sich um die größte Einzel-Investition auf dem Subkontinent. Die neuen Kapazitäten dienten unter anderem zum Training und zum Betrieb Künstlicher Intelligenzen (KI). Außerdem wolle sein Unternehmen bis 2030 zehn Millionen Menschen in dem Land in KI schulen.

Mit einer Bevölkerung von 1,4 Milliarden Menschen gilt Indien bei vielen Technologiefirmen als Wachstumsmarkt. Wegen geringer Lohnkosten rekrutieren sie dort außerdem zahlreiche Programmierer. In den vergangenen Monaten haben neben Nadella auch der Nvidia-Chef Jensen Huang und der Chef-Entwickler der Facebook-Mutter Meta, Yann Le Cun, Indien einen Besuch abgestattet. Microsoft will im laufenden Geschäftsjahr weltweit etwa 80 Milliarden Dollar in den Bau von KI-Rechenzentren investieren.

(Bericht von Aditya Soni und Deborah Sophia; geschrieben von Hakan Ersen, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)