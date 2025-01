DAX® - 5-Tages-Orakel macht Mut

Gestern haben wir den fünften Handelstag des Jahres beendet. Trotz der gestrigen Verschnaufpause notiert der DAX® unter dem Strich 2025 2,1 % über der Jahresschlussnotiz 2024 von 19.909 Punkten. Damit sendet die alte Tradingweisheit, wonach die ersten 5 Handelstage Signalcharakter für das Gesamtjahr besitzen, entsprechend ein konstruktives Signal. Auffällig ist, dass die Kursentwicklung in Deutschland zu Jahresbeginn besser ausfällt als in den USA. So schafft der Dow Jones® bisher gerade einmal eine schwarze Null (+ 0,21 %). Besser sieht es mit einem Kurszuwachs von 0,62 % bzw. 0,8 % beim S&P 500® sowie beim Nasdaq-100® aus. Für alle vier Aktienbarometer fällt der „5-Tages-Indikator“ unter dem Strich dennoch positiv aus. Charttechnisch bildet beim DAX® das bisherige Allzeithoch bei 20.523 Punkten zusammen mit dem oberen Bollinger Band (akt. bei 20.594 Punkten) ein wichtiges Barrierenbündel. Auf der Unterseite markiert dagegen das ehemalige Allzeithoch vom Oktober bei 19.675 Punkten den Auftakt zu einem ultimativen Rückzugsbereich. In Kombination mit der 50-Tages-Linie (akt. bei 19.685 Punkten) sowie dem Dezembertief (19.650 Punkte) entsteht hier eine Haltezone aus der Kategorie „strategische Absicherung“.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

