KI-Boom beschert Chiphersteller TSMC weiteren Umsatzsprung

Quelle: Below the Sky/Shutterstock.com

Die starke Nachfrage nach neuer Computer-Hardware hat dem Chiphersteller TSMC Ende 2024 einen weiteren kräftigen Umsatzschub beschert. Der weltgrößte Chip-Auftragsfertiger mit Großkunden wie Nvidia und Apple erzielte in den Monaten Oktober bis Dezember einen Umsatz von 868,5 Milliarden Taiwan-Dollar (25,6 Mrd Euro), wie er am Freitag in Hsinchu mitteilte. Damit lief es für das Unternehmen mit dem vollen Namen Taiwan Semiconductor Manufacturing Company noch besser als von Analysten erwartet.

Diese Entwicklung unterstützt die Erwartung, dass große IT-Unternehmen wie die Google-Mutter Alphabet und der Softwarehersteller Microsoft weiterhin in den Ausbau ihrer Rechenzentren investieren. Dabei geht es vor allem um Anwendungen rund um Künstliche Intelligenz (KI), die eine enorme Rechenleistung erfordert. Microsoft hatte Ende vergangener Woche bereits angekündigt, im laufenden Geschäftsjahr 80 Milliarden US-Dollar (77,6 Mrd Euro) in den Ausbau von Rechenzentren zu stecken.

Der Aktienkurs von TSMC hat in den vergangenen Jahren kräftig zugelegt. Seit Beginn des KI-Booms nach der Vorstellung des Chatbots ChatGPT durch OpenAI Ende 2022 hat sich der Wert der Papiere mehr als verdoppelt.