DAX®-Kursindex - Wichtige Orientierungshilfe

Nach einem durchaus erfolgreichen Start ins neue Jahr tritt der DAX® in den letzten Handelstagen ein wenig auf der Stelle. Dieses Durchatmen gibt uns die Gelegenheit, auf den langfristigen Chartverlauf des DAX®-Kursindex zu blicken. Die Entwicklung der deutschen Standardwerte ohne Berücksichtigung der Dividenden liefert oftmals einen zusätzlichen Erkenntnisgewinn. Zunächst ist der Aufwärtstrend bei diesem „Eckpfeiler-Chart“ absolut intakt. Übergeordnet kann die Kursentwicklung seit Beginn des Jahres 2024 als erneute Schiebezone interpretiert werden, deren Auflösung perspektivisch sogar Notierungen jenseits der 8.000er-Marke ermöglicht. Als Katalysator für einen Vorstoß in diese Region definieren wir einen Anstieg über die letzten beiden Monatshochs, die (bisher) sehr dicht beieinanderliegen (7.884/7.868 Punkte). Der trendfolgende MACD ist weiterhin „long“ positioniert und hat interessanterweise im Gegensatz zum Performanceindex seit Rekordhoch aus dem Jahr 2000 noch nicht erreicht. Aber auch unter Risikogesichtspunkten liefert der Kursverlauf des DAX®-Kursindex eine wichtige Orientierungshilfe. Aufgrund der Bedeutung der angeführten Ausbruchsmarken bei 7.300 Punkten bietet sich dieses Level als strategische Absicherung im neuen Jahr an.

DAX®-Kursindex (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®-Kursindex

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.