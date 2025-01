EQS-News: Eckert & Ziegler und GlyTherix erweitern Zusammenarbeit mit Liefervertrag für Actinium-225

EQS-News: Eckert & Ziegler SE / Schlagwort(e): Kooperation/Auftragseingänge

Eckert & Ziegler und GlyTherix erweitern Zusammenarbeit mit Liefervertrag für Actinium-225



13.01.2025

Berlin, Deutschland und Sydney, Australien, 13. Januar 2025. Eckert & Ziegler (ISIN DE0005659700, SDAX) und GlyTherix Ltd (GlyTherix), ein australisches Unternehmen für zielgerichtete Strahlentherapie, das auf die Entwicklung von Antikörper-Radiopharmaka zur Behandlung von soliden Tumoren spezialisiert ist, gaben heute die Erweiterung ihrer bestehenden Lutetium-177 basierten Zusammenarbeit durch eine globale Liefervereinbarung für Actinium-225 (Ac-225) bekannt. Eckert & Ziegler wird hochqualitatives Ac-225 bereitstellen, um die klinische Forschung und Entwicklung von GlyTherix im Bereich innovativer Alpha-Radiotherapeutika zu unterstützen.



Seit Dezember 2024 produziert Eckert & Ziegler Ac-225 im Rahmen einer Zusammenarbeit mit dem Institut für Kernphysik der Tschechischen Akademie der Wissenschaften (ÚJF). Die Etablierung der Ac-225-Herstellung in GMP-Qualität ist im Gange und wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2025 abgeschlossen sein. Dies wird Pharmaunternehmen neue Möglichkeiten bei der Entwicklung von Alpha-Strahlen emittierenden Medikamenten eröffnen.



Der strahlentherapeutische Ansatz von GlyTherix kombiniert ein Radionuklid mit einem Antikörper, der auf Glypican-1 abzielt, ein Protein, das bei aggressiven Krebsarten vorkommt. Dies ermöglicht eine lokalisierte Bestrahlung des Tumors während gesundes Gewebe geschont wird. Glypican-1 ist ein attraktives Tumorziel, das bei mehreren aggressiven und invasiven Krebsarten auftritt, darunter Prostata-, Bauchspeicheldrüsen-, Blasen-, Lungen- und Eierstockkrebs sowie bei Glioblastomen. GlyTherix plant, 177Lu-DOTA-Miltuximab in seiner australischen Phase-Ib-Studie Anfang 2025 einzusetzen, gefolgt von US-Phase-II-Studien im Jahr 2026. Das Unternehmen hat außerdem mit seinen Ac-225-basierten Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten am australischen ARC-Forschungszentrum (AMTAR) an der University of Queensland begonnen.



„Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit mit GlyTherix auszubauen, um die geplanten Entwicklungsaktivitäten auch für Actinium-225-basierte Radiopharmazeutika vollumfänglich zu unterstützen“, sagte Dr. Harald Hasselmann, Vorstandsvorsitzender von Eckert & Ziegler. “Die Erhöhung der Verfügbarkeit von Ac-225 ist unser Hauptziel, da dies sowohl den Fortschritt in der klinischen Forschung als auch in kommerziellen Anwendungen beschleunigen wird, was letztlich zu einem besseren Zugang zu Krebstherapien für Patienten weltweit führt.“



Dr. Brad Walsh, Chief Executive Officer von GlyTherix, kommentierte: „Wir freuen uns, dass wir uns auch bei der Lieferung von Actinium-225 auf Eckert & Ziegler verlassen können. Neben Lutetium-177 wird Actinium-225 im Laufe dieses Jahres ein wichtiger Bestandteil unseres klinischen Programms werden. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, ein zuverlässiges Netzwerk für die weltweite Lieferung des Alpha-Emitters zu sichern, um unsere bevorstehenden Studien konsequent zu unterstützen.“



Über Eckert & Ziegler

Die Eckert & Ziegler SE gehört mit über 1.000 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Nuklearmedizin und Strahlentherapie. Das Unternehmen bietet weltweit an seinen Standorten Dienstleistungen und Produkte im Bereich der Radiopharmazie an, von der frühen Entwicklung bis hin zur Kommerzialisierung. Die Eckert & Ziegler Aktie (ISIN DE0005659700) ist im TecDAX der Deutschen Börse gelistet.

Wir helfen zu heilen. Über GlyTherix

GlyTherix Ltd ist ein australisches Unternehmen für zielgerichtete Strahlentherapie, das auf die Entwicklung von Antikörper-Radiopharmazeutika für solide Tumore spezialisiert ist. Miltuximab zielt speziell auf Glypican-1 ab, ein Protein, das in soliden Tumoren wie Prostata-, Blasen-, Bauchspeicheldrüsen-, Speiseröhren- und Eierstockkrebs sowie Glioblastomen vorkommt und im gesunden Gewebe nicht vorhanden ist. Das Unternehmen verfügt über eine starke Position im Bereich der Eigentumsrechte und des geistigen Eigentums, die sowohl Miltuximab als auch das Antigen Glypican-1 abdeckt. Dies bietet einen soliden und langfristigen Schutz für die Kommerzialisierung wichtiger neuer Behandlungen für Menschen mit wenig Hoffnung.

GlyTherix hat eine 'First-in-Human'-Studie mit 12 Patienten abgeschlossen, bei der Miltuximab ohne unerwünschte Wirkungen eingesetzt wurde. Miltuximab wird in einer Phase-Ib-Studie als Antikörper-Theranostikum eingesetzt werden. GlyTherix ist an Partnerschaften oder Kooperationen mit größeren Biotech- und Pharmapartnern interessiert.



Kontakt

Eckert & Ziegler SE

Robert-Rössle-Str. 10, 13125 Berlin, Germany

Jan Schöpflin, Marketing / Karolin Riehle, Investor Relations

jan.schoepflin@ezag.de / karolin.riehle@ezag.de

Tel.: +49 (0) 30 / 94 10 84-138; www.ezag.de



GlyTherix

Dr Brad Walsh, CEO

+61 413 231 296

Brad.Walsh@glytherix.com

