Bitcoin erholt sich kräftig vom Montagstief

Der Bitcoin hat am Dienstag im frühen Handel seine Erholung vom Vorabend fortgesetzt und sich damit deutlich vom Tief am Montagnachmittag abgesetzt. Auf der Handelsplattform Bitstamp kostete die älteste und bekannteste Kryptowährung am Dienstagmorgen rund 95.000 Dollar. Am Montagnachmittag war der Kurs zeitweise bis auf fast 89.000 Dollar abgesackt, konnte sich aber im Laufe des Abends bereits wieder erholen.

Nach der Erholung am Montagabend und in der Nacht auf Dienstag kostet der Bitcoin wieder in etwa so viel wie Ende vergangener Woche und etwas mehr als Ende vergangenen Jahres. Der Bitcoin hatte 2024 mit einem Aufschlag von etwas mehr als 120 Prozent zu den erfolgreichsten Anlageklassen gehört, nachdem er bereits 2023 um rund 150 Prozent zugelegt hatte.

Die Marktkapitalisierung des Bitcoin liegt aktuell bei knapp 1,9 Billionen Dollar. Er dominiert laut einer Aufstellung des Anbieters CoinMarketCap den Markt der rund 10.500 Kryptowährungen. Diese kommen alle zusammen auf einen Wert von rund 3,3 Billionen Dollar.