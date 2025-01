AKTIE IM FOKUS: Formycon legen wieder zu nach Zulassungsmeldung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des SDax-Neulings Formycon haben am Mittwoch nach zwei Verlusttagen wieder zugelegt. Positive Nachrichten aus der Produktpipeline des Herstellers biopharmazeutischer Arzneimittel trieben den Kurs in der Spitze um 5,6 Prozent nach oben. Allerdings war der Schwung nicht von Dauer, denn das Plus schmolz zuletzt auf 1,5 Prozent.

Seitdem die Indexaufnahme Anfang Dezember bekannt gegeben worden war, hatte der Kurs mehr als 30 Prozent zugelegt, bevor Anfang der Woche vom Hoch seit Dezember 2023 eine zweitägige Korrektur einsetzte.

Formycon und der Vermarktungspartner Fresenius Kabi gaben am Mittwoch die Zulassung eines Nachahmer-Mittels zur Behandlung verschiedener schwerer Entzündungskrankheiten bekannt. Die Freigabe durch die britische Zulassungsbehörde MHRA für das Medikament FYB202 beziehungsweise Otulfi folgt auf bereits erfolgreiche Genehmigungen in den USA, Europa und Kanada.

Formycon hatte am Montag eine strategische Partnerschaft mit Teva bei der Vermarktung des Augenmedikamenten-Kandidaten FYB203 - einem Nachahmermedikament zu Bayers Eylea, für das nach und nach verschiedene Patente auslaufen werden - in weiten Teilen Europas und in Israel bekanntgegeben, die aber ohne positive Kurswirkung geblieben war. Solche Kooperationen sind allerdings auch keine große Überraschung, nachdem FYB203 bereits in den USA zugelassen ist und in der EU die Entscheidung über eine Zulassung kurz bevorsteht.

Der RBC-Experte Alistair Campbell hatte in einem Kommentar erklärt, dass Fortschritte mit FYB202 für seine Bewertung wichtiger seien. In den USA steht die Markteinführung des Medikaments im Februar kurz bevor./tih/ag/mis