dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 15.01.2025 - 15.15 Uhr

Goldman Sachs verdient mehr als gedacht - Aktienkurs steigt vorbörslich

NEW YORK - Gute Geschäfte im Investmentbanking haben der US-Bank Goldman Sachs 2024 überraschend viel Gewinn beschert. Unter dem Strich stand ein Überschuss von 14,3 Milliarden US-Dollar (13,9 Mrd Euro) und damit rund zwei Drittel mehr als ein Jahr zuvor, wie die Bank am Mittwoch in New York mitteilte. Das war mehr als von Analysten im Schnitt erwartet. Der starke Anstieg lag allerdings an einem Gewinneinbruch im Jahr zuvor: Da hatte ein misslungener Ausflug ins Massengeschäft mit Privatkunden bei Goldman Sachs teuer zu Buche geschlagen.

JPMorgan verdient so viel wie nie zuvor - Aktie legt zu

NEW YORK - Sprudelnde Erträge haben der größten US-Bank JPMorgan 2024 einen Rekordgewinn beschert. Mit fast 58,5 Milliarden US-Dollar verdiente die Bank 18 Prozent mehr als im Vorjahr und noch mehr als von Analysten erwartet. Trotz der gesunkenen Zinsen rechnet Bankchef Jamie Dimon für das laufende Jahr mit einem weiter steigenden Zinsüberschuss, wie das Geldhaus am Mittwoch in New York mitteilte. Am Finanzmarkt kamen die Neuigkeiten gut an: Die JPMorgan-Aktie legte im vorbörslichen US-Handel um rund zwei Prozent zu.

Citigroup steigert Gewinn stärker als gedacht - Aktie legt zu

NEW YORK - Die US-Großbank Citigroup hat im abgelaufenen Jahr wieder den Weg nach oben gefunden. War ihr Gewinn 2023 noch auf 9,2 Milliarden US-Dollar eingebrochen, verdiente sie nun mit rund 12,7 Milliarden Dollar (12,4 Mrd Euro) wieder rund 37 Prozent mehr. Damit übertraf sie auch die Erwartungen von Analysten. "2024 war ein entscheidendes Jahr und unsere Ergebnisse zeigen, dass unsere Strategie greift", sagte Bankchefin Jane Fraser am Mittwoch in New York. Allerdings rechnet sie für die kommenden Jahre jetzt mit einer geringeren Rendite als zuletzt.

ROUNDUP/Bayer: Nächste PCB-Niederlage in USA - Warten auf höchstes Staatsgericht

SEATTLE - Bayer hat in den USA einen weiteren Gerichtsstreit um angebliche Gesundheitsfolgen der seit Jahrzehnten verbotenen Chemikalie PCB verloren. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern betonte zwar in einer Mitteilung aus der Nacht zum Mittwoch, dass die Geschworenen-Jury im Fall Rose bei 11 von 15 Klägern zugunsten des Konzerns entschieden habe. Gleichwohl ist die Niederlage ein weiterer Rückschlag im Bemühen des Konzerns, die PCB-Streitigkeiten vom Tisch zu bekommen.

ROUNDUP/Höhere Nachfrage: Windanlagenbauer Nordex erhält deutlich mehr Aufträge

HAMBURG - Eine steigende Nachfrage nach Windkraftenergie hat dem Turbinenbauer Nordex im vergangenen Jahr einen Rekordauftragseingang beschert. Vor allem im Schlussquartal zogen die Hamburger noch einmal deutlich mehr Neugeschäft an Land. Die Verkaufspreise veränderten sich dabei kaum. Für das laufende Jahr zeigte sich das Unternehmen zuversichtlich, dass die robuste Nachfrage anhält. Die Entwicklung kam bei den Anlegern am Mittwoch gut an.

US-Börsenaufsicht verklagt Musk wegen Twitter-Übernahme

WASHINGTON - Die US-Börsenaufsicht SEC hat Tech-Milliardär Elon Musk im Zusammenhang mit seinen Aktienkäufen bei der Übernahme von Twitter im Jahr 2022 verklagt. Der Vorwurf: Musk habe nicht rechtzeitig öffentlich gemacht, dass seine Beteiligung die Marke von fünf Prozent überschritt - und dadurch mehr Aktien günstiger kaufen können. Die SEC führte in dem Fall lange Ermittlungen.

Weitere Meldungen -Biden verbietet vernetzte Autos chinesischer Hersteller -Allianz-Barometer: Cyberattacke größte Gefahr für Firmen -Meta will fünf Prozent der Mitarbeiter ersetzen -ROUNDUP: Windkraftbranche erwartet 2025 deutlich stärkeren Ausbau -'Tiktok-Flüchtlinge' strömen zu Alternative in China -Rheinmetall bekommt Flugabwehr-Auftrag aus Rom -ROUNDUP: Zahl der Aktionäre in Deutschland schrumpft erneut -ROUNDUP: Bauern beklagen schwere wirtschaftliche Schäden durch Seuche -Desaströse Dortmunder verlieren bei Holstein Kiel -Kreise: SGS und Bureau Veritas in Gesprächen über einen Zusammenschluss -CDU will Agrardiesel-Vergünstigungen rasch wieder einführen -Landtechnikbranche erwartet schlechteres Jahr als 2024 -Kalifornien: Immobilienspekulation in Brandgebieten verboten -Lauterbach: Neues Digital-Zeitalter mit E-Patientenakte -Cyber-Angriffe: EU sieht unsere Gesundheitsdaten in Gefahr -VW legt Tank- und Ladekartengeschäft zusammen -Lebensmittel je nach Herkunft mit Pestiziden belastet -Krombacher verkauft weniger Bier

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jha