IRW-News: Sirona Biochem Corp.: Sirona Biochem präsentiert TFC-1326 in wegweisendem Bericht von Stonegate Healthcare

15. Januar 2025 - Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Sirona Biochem Corp. (TSX-V: SBM) (FWB: ZSB) (OTC: SRBCF) freut sich bekannt zu geben, dass sein innovativer Anti-Aging-Wirkstoff TFC-1326 im neuesten Forschungsbericht von Stonegate Healthcare Partners erwähnt wurde. Die Publikation mit dem Titel Sirona Biochems TFC-1326 Clinical Data versus Retinoid Clinical Data bietet eine umfassende Bewertung der Leistung von TFC-1326 in klinischen Studien und setzt es von traditionellen Retinoid-Behandlungen ab.

Der Bericht zeigt die bemerkenswerten Vorteile von TFC-1326 auf, darunter:

- Strahlenderes Erscheinungsbild der Haut

- Deutliche Reduzierung von Faltentiefe und Faltenvolumen

- Verbesserte Hautelastizität und Hautstraffheit

- Tiefenhydration ohne Reizungen zu verursachen

Die Analyse von Stonegate Healthcare unterstreicht die Fähigkeit von TFC-1326, schnelle und konsistente Ergebnisse zu liefern, und gleichzeitig starke antioxidative und entzündungshemmende Vorteile zu bieten. Im Gegensatz zu herkömmlichen Retinoiden, die Irritationen verursachen können, ist TFC-1326 für alle Hauttypen geeignet, einschließlich empfindlicher Haut, und definiert damit die Möglichkeiten auf dem weltweiten Markt für Anti-Aging-Produkte im Wert von 12,5 Mrd. $ neu.

Diese Anerkennung durch Stonegate Healthcare Partners unterstreicht das Transformationspotenzial von TFC-1326, sagte Dr. Verrico, CEO von Sirona Biochem. Unsere Mission war schon immer, den Horizont der Hautpflege-Wissenschaft zu erweitern, und wir sind stolz, dass unsere Innovation in dieser detaillierten Analyse positiv beurteilt wird.

In der Publikation wird TFC-1326 als disruptive Kraft in der kosmetischen Dermatologie bezeichnet und als hochwirksame und benutzerfreundliche Alternative zu herkömmlichen Behandlungen eingestuft. Dieser Erfolg spiegelt das anhaltende Engagement von Sirona Biochem wider, fortschrittliche Lösungen in der Hautpflegebranche zu entwickeln.

Den vollständigen Bericht finden Sie hier: https://shp.reportablenews.com/pr/stonegate-healthcare-research-update-on-sirona

https://stonegateinc.com/download/stonegate-healthcare-partners-announces-publication-of-a-literature-review-on-anti-aging-dermatology/?wpdmdl=1269&refresh=677efef279b251736376050

Über Sirona Biochem Sirona ist ein Unternehmen, das sich mit kosmetischen Inhaltsstoffen und der Arzneimittelforschung beschäftigt und über eine eigene Technologieplattform verfügt. Sirona hat sich auf die Stabilisierung von Kohlehydratmolekülen zur Verbesserung von Wirksamkeit und Sicherheit spezialisiert. Neue Wirkstoffkomplexe werden patentiert, um das Umsatzpotenzial zu maximieren. Sironas Wirkstoffverbindungen werden an führende Unternehmen in aller Welt in Lizenz vergeben. Diese verpflichten sich im Gegenzug zur Zahlung von Lizenzgebühren, Meilensteingebühren (die bei Erreichen von Vertragszielen fällig werden) und laufenden Umsatzbeteiligungsgebühren. Sironas Labor, TFChem, befindet sich in Frankreich und wurde dort bereits mehrfach mit wissenschaftlichen Preisen ausgezeichnet bzw. hat von der Europäischen Union und der französischen Regierung diverse Förderungen erhalten. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.sironabiochem.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt und die im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch Wörter wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder wonach Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören Marktpreise, die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Investoren werden darauf hingewiesen, dass derartige Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Einschätzungen und Meinungen des Managements zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Kontaktdaten: Christopher Hopton

Chief Financial Officer

Sirona Biochem Corp.

Tel: (604) 641-4466

E-Mail: info@sironabiochem.com

Webseite: www.sironabiochem.com

