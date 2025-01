Windanlagenbauer Nordex erhält deutlich mehr Aufträge

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Windanlagenbauer Nordex hat im vierten Quartal noch einmal deutlich mehr Neugeschäft an Land gezogen. Die Auftragseingänge stiegen um fast 32 Prozent auf 3,25 Gigawatt, wie das Unternehmen am Mittwoch in Hamburg mitteilte. Dabei kamen fast 90 Prozent der Bestellungen aus Europa. Auf das Jahr 2024 hochgerechnet erzielte Nordex einen Rekordauftragseingang von 8,3 Gigawatt, rund 13 Prozent als im Vorjahr. Die durchschnittlichen Verkaufspreise pro Megawatt lagen dabei bei 0,9 Millionen Euro, und damit leicht höher als die 0,84 Millionen im Jahr zuvor./nas/stk