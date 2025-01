EQS-Adhoc: MBB übertrifft nach ersten Hochrechnungen die Jahresprognose 2024 mit 1,06 Mrd. € Umsatz bei einer EBITDA-Marge von mehr als 13 % und gibt Veränderung im Management bekannt

EQS-Ad-hoc: MBB SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Personalie

MBB übertrifft nach ersten Hochrechnungen die Jahresprognose 2024 mit 1,06 Mrd. € Umsatz bei einer EBITDA-Marge von mehr als 13 % und gibt Veränderung im Management bekannt



MBB übertrifft nach ersten Hochrechnungen die Jahresprognose 2024 mit 1,06 Mrd. € Umsatz bei einer EBITDA-Marge von mehr als 13 % und gibt Veränderung im Management bekannt

Berlin, 16. Januar 2025 – MBB SE (ISIN DE000A0ETBQ4), ein mittelständisches Familienunternehmen, hat nach ersten Hochrechnungen im Geschäftsjahr 2024 rund 1.060 Mio. € Umsatz erzielt, was einem Anstieg von 11 % gegenüber Vorjahr entspricht. Die bereinigte EBITDA-Marge lag mit voraussichtlich mehr als 13 % nicht nur fast 5 Prozentpunkte über Vorjahr, sondern übertraf auch die im Laufe des Geschäftsjahres bereits zweimal angehobene Prognose von zuletzt 12 %. Wesentlicher Treiber dieser positiven Entwicklung war erneut Friedrich Vorwerk, deren Umsatz mit mehr als 495 Mio. € bei einer EBITDA-Marge von rund 16 % deutlich über den Erwartungen lag. Obwohl MBB im Laufe des Geschäftsjahres mehr als 58 Mio. € in den Kauf von Aktien der eigenen Gruppe investierte, erreichte die Nettoliquidität der MBB-Gruppe mit rund 550 Mio. € zum Jahresende einen neuen Rekordwert und lag damit etwa 75 Mio. € über Vorjahr.

Dr. Constantin Mang (CEO) sowie Dr. Jakob Ammer (COO) haben den Verwaltungsrat der MBB SE in der heutigen außerordentlichen Verwaltungsratssitzung darüber hinaus über ihre Entscheidung informiert, ihre zum 30. Juni 2025 auslaufenden Dienstverträge nicht zu verlängern. Dr. Mang ist seit über 10 Jahren zentraler Bestandteil des MBB-Teams und hat in seiner fast siebenjährigen Tätigkeit als Geschäftsführender Direktor und insbesondere in den vergangenen vier Jahren als CEO der Gruppe die Entwicklung der MBB entscheidend vorangetrieben. Zu seinen Erfolgen zählen unter anderem der IPO von Aumann sowie der Erwerb und spätere IPO von Friedrich Vorwerk. Dr. Ammer hat seit seinem Einstieg 2020 und besonders in den vergangenen vier Jahren als COO die operative Weiterentwicklung der MBB-Tochterunternehmen maßgeblich mitgestaltet. Dabei hat er insbesondere den rasanten Wachstumskurs von Friedrich Vorwerk strategisch begleitet und wichtige Akzente bei der Organisationsentwicklung gesetzt. Der Verwaltungsrat bedauert die Entscheidung der beiden außerordentlich und dankt ihnen für ihre herausragenden Leistungen.

Dr. Christof Nesemeier, Gründungsaktionär und Executive Chairman, sowie Torben Teichler werden die Gesellschaft ab Juli 2025 gemeinsam als Geschäftsführende Direktoren führen. Dr. Nesemeier wurde vom Verwaltungsrat daher heute für weitere 4,5 Jahre zum Geschäftsführenden Direktor bestellt und wird als Executive Chairman zukünftig die Bereiche Strategie, M&A sowie Operations verantworten. Zudem wurde Herr Teichler für eine weitere Amtszeit von ebenfalls 4,5 Jahren zum CFO der MBB bestellt und wird für die Bereiche Kapitalanlage, Finanzen und Investor Relations verantwortlich sein.

Die Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2024 erfolgt am 31. März 2025 unter www.mbb.com.



