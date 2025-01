IRW-News: Uranium Energy Corp.: Uranium Energy Corp erhöht Beteiligung an Anfield Energy

IRW-PRESS: Uranium Energy Corp.: Uranium Energy Corp erhöht Beteiligung an Anfield Energy

Corpus Christi, TX, 15. Januar 2025 - Uranium Energy Corp (NYSE American: UEC, das Unternehmen oder UEC - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/uranium-energy-corp) gibt bekannt, dass das Unternehmen den Erwerb von 107.142.857 Stammaktien (die Anfield-Aktien) von Anfield Energy Inc. (Anfield) (TSX-V: AEC) für einen Gesamtbetrag von 10,46 Millionen US-Dollar (15 Millionen kanadische Dollar) abgeschlossen hat.

Der Erwerb wurde am 15. Januar 2025 gemäß einer Zeichnungsvereinbarung zwischen dem Unternehmen und Anfield abgeschlossen, wobei das Unternehmen die Anfield-Aktien zu einem Preis von 0,14 CAD pro Aktie zeichnete. Unmittelbar nach dem Erwerb hatte das Unternehmen die wirtschaftliche Eigentümerschaft sowie die Kontrolle und Weisungsbefugnis über insgesamt 203.415.775 Anfield-Aktien, was etwa 17,8 % der ausstehenden Anfield-Aktien auf nicht verwässerter Basis und etwa 24,2 % der ausstehenden Anfield-Aktien auf teilweise verwässerter Basis entspricht, wenn man davon ausgeht, dass alle vom Unternehmen gehaltenen Warrants ausgeübt werden.

Unmittelbar vor dem Erwerb besaß das Unternehmen 96.272.918 Anfield-Aktien und 96.272.918 Warrants zum Aktienerwerb von Anfield, die jeweils bis zum 12. Mai 2027 zu einem Preis von 0,18 CAD pro Aktie ausübbar sind, was etwa 9,3 % der zu diesem Zeitpunkt ausstehenden Anfield-Aktien auf nicht verwässerter Basis und etwa 17,0 % auf teilweise verwässerter Basis nach Annahme der Ausübung aller vom Unternehmen gehaltenen Warrants entspricht.

Die Anfield-Aktien wurden vom Unternehmen zu Investitionszwecken erworben. Das Unternehmen wird die Geschäftstätigkeit, die Aussichten, die Finanzlage und den potenziellen Kapitalbedarf von Anfield weiterhin überwachen. Je nach Bewertung dieser und anderer Faktoren kann das Unternehmen in Zukunft von Zeit zu Zeit seinen Besitz, seine Kontrolle oder seine Weisungsbefugnis über Wertpapiere von Anfield durch Markttransaktionen, private Vereinbarungen, Zeichnungen aus dem Eigenbestand oder anderweitig direkt oder indirekt verringern oder erhöhen oder in Zukunft Pläne oder Absichten in Bezug auf eine der anderen in (a) bis (k) des Formulars 62-103F1 - Required Disclosure Under Early Warning Requirements aufgeführten Maßnahmen entwickeln. Im Zusammenhang mit der Übernahme hat sich das Unternehmen verpflichtet, keine Warrants auszuüben, soweit dies dazu führen würde, dass das Unternehmen eine Kontrollperson von Anfield im Sinne der Richtlinien der TSX Venture Exchange wird, ohne die schriftliche Genehmigung der Börse, einschließlich der von ihr geforderten Zustimmung eines nicht beteiligten Aktionärs.

Das Unternehmen hat im Zusammenhang mit dem Erwerb einen Frühwarnbericht unter Anfields Profil bei SEDAR+ unter www.sedarplus.ca gemäß Canadian National Instruments 62-103 - The Early Warning System and Related Take-Over Bid and Insider Reporting Requirements eingereicht. Um weitere Informationen oder eine Kopie dieses Berichts zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Josephine Man, Chief Financial Officer, unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Alle hierin enthaltenen Eigentumsanteile basieren auf der Anzahl der ausstehenden Anfield-Aktien, die von Anfield in seinem Lagebericht (Management's Discussion and Analysis) für die neun Monate bis zum 30. September 2024 offengelegt wurden. Die Hauptsitze des Unternehmens befinden sich in 1030 West Georgia Street, Suite 1830, Vancouver, British Columbia, V6E 2Y3, und in 500 North Shoreline Boulevard, Suite 800N, Corpus Christi, Texas, 78401. Der Hauptsitz von Anfield befindet sich in 4390 Grange Street, Suite 2005, Burnaby, British Columbia V5H 1P6.

Über Uranium Energy Corp

Uranium Energy Corp ist Amerikas größter und am schnellsten wachsender Lieferant von Uran, das für die Erzeugung sicherer, sauberer und zuverlässiger Kernenergie benötigt wird. UEC treibt die nächste Generation kostengünstiger, umweltfreundlicher In-Situ-Recovery- (ISR-) Uranabbauprojekte in den Vereinigten Staaten und hochgradiger konventioneller Projekte in Kanada voran. Das Unternehmen verfügt über drei Hub-and-Spoke-Plattformen in Südtexas und Wyoming mit einer lizenzierten Produktionskapazität von insgesamt 12,1 Millionen Pfund U3O8 pro Jahr. Diese Produktionsplattformen werden durch lizenzierte zentrale Verarbeitungsanlagen (CPPs) verankert und von mehreren US-amerikanischen ISR-Uranprojekten bedient. Im August 2024 begann der ISR-Betrieb auf dem Projekt Christensen Ranch in Wyoming, wobei mit Uran angereichertes Harz an die zentrale Verarbeitungsanlage Irigaray in Wyoming geschickt wurde. Das Unternehmen verfügt über diversifizierte Uranprojekte, darunter: (1) eine konventionelle Pipeline hochgradiger kanadischer Projekte, die durch das erstklassige Roughrider-Projekt verankert sind; (2) eines der größten physischen Uranportfolios an in den USA gelagertem U3O8; und (3) eine bedeutende Kapitalbeteiligung an Uranium Royalty Corp., dem einzigen Royalty-Unternehmen in diesem Sektor. Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens wird von Fachleuten geleitet, die über jahrzehntelange praktische Erfahrung in der Kernbrennstoffindustrie verfügen, einschließlich der wichtigsten Aspekte der Uranexploration, -erschließung, -förderung und -produktion.

