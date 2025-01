KI-Boom sorgt für Gewinnsprung bei Chiphersteller TSMC

HSINCHU (dpa-AFX) - Die ungebrochen starke Nachfrage nach Computer-Hardware zum Ausbau der KI-Fähigkeiten der Techkonzerne hat dem Chiphersteller TSMC Ende 2024 einen Gewinnsprung beschert. Der weltgrößte Chip-Auftragsfertiger mit Großkunden wie Nvidia und Apple steigerte den Nettogewinn im vierten Quartal im Jahresvergleich um 57 Prozent auf 374,7 Milliarden Taiwan-Dollar (11 Mrd Euro). Das teilte der Konzern am Donnerstag mit. Analysten hatten im Durchschnitt etwas weniger erwartet.

Bereits in der vergangenen Woche hatte das Unternehmen mit dem vollen Namen Taiwan Semiconductor Manufacturing Company über die Umsatzentwicklung Ende 2024 berichtet. Demnach stiegen die Erlöse um knapp 39 Prozent auf 868,5 Milliarden Taiwan-Dollar. Mehr als die Hälfte davon lieferte das Geschäft mit Hochleistungschips etwa für KI- und 5G-Anwendungen.

Für 2025 erwartet Konzernchef C. C. Wei ein erneut starkes Wachstum. In US-Dollar soll der Umsatz demnach um einen Betrag im mittleren 20-Prozent-Bereich zulegen. Für das laufende erste Quartal peilt der Manager 25 bis 25,8 Milliarden Dollar an, was mehr ist als von Analysten erwartet.

Diese Entwicklung unterstützt die Erwartung, dass große IT-Unternehmen wie die Google-Mutter Alphabet und der Softwarehersteller Microsoft weiterhin in den Ausbau ihrer Rechenzentren investieren. Dabei geht es vor allem um Anwendungen rund um Künstliche Intelligenz (KI), die eine enorme Rechenleistung erfordert. Microsoft hatte erst jüngst angekündigt, im laufenden Geschäftsjahr 80 Milliarden US-Dollar (77,6 Mrd Euro) in den Ausbau von Rechenzentren zu stecken.

Der Aktienkurs von TSMC hat in den vergangenen Jahren kräftig zugelegt. Seit Beginn des KI-Booms nach der Vorstellung des Chatbots ChatGPT durch OpenAI Ende 2022 hat sich der Wert der Papiere mehr als verdoppelt./mis/nas/jha/