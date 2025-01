Aktien Frankfurt Ausblick: Trumps Amtseinführung steht Dax-Rekord nicht entgegen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Tag der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Donald Trump könnte der Dax ein weiteres Rekordhoch aufstellen. Zwar zeichnet sich am Montagmorgen zunächst eine Stagnation des Leitindex auf hohem Niveau ab, die starke Dynamik der Vorwoche könnte aber fortdauern. Da war der Dax drei Tage in Folge auf Höchststände geklettert.

Knapp eine Stunde vor der Eröffnung signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex einen quasi unbewegten Start bei 20.900 Punkten. Der Eurozonen-Index EuroStoxx dürfte ebenfalls stagnieren.

Der Republikaner Trump übernimmt in Washington das Präsidentenamt vom demokratischen Amtsinhaber Joe Biden. In den USA sind derweil die Börsen wegen des "Martin Luther King Day" geschlossen.

"Die Amtseinführung von Präsident Trump ist ein kritischer Moment für Europa", schrieb Mathieu Savary von BCA Research. Denn Europa wäre von einem etwaigen Handelskrieg schwer betroffen. "Allerdings ist die Unsicherheit der eigentliche Schmerzfaktor", so der Marktstratege. Sollten Europa und die USA eine Grundlage für einen für beide Seiten akzeptablen "Deal" finden, dürfte diese Unsicherheit schwinden.

Im vorbörslichen Handel verloren die Aktien von Siemens Energy 3 Prozent. Die Bank UBS sieht beim größten Dax-Gewinner des vergangenen Jahres nun alles Positive im Kurs enthalten und rät zum Verkauf.

Unter den Nebenwerten stiegen die Papiere von Formycon um 3 Prozent. Das Biotech-Unternehmen hat eine Zulassung für ein Augenheilmittel erhalten, das in Konkurrenz zum Medikament Eylea von Bayer steht./bek/jha/