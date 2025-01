Dax knackt vor Trumps Amtsantritt 21.000-Punkte-Marke

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Vor der Vereidigung von Donald Trump zum US-Präsidenten überspringt der Dax die nächste historische Marke.

Der deutsche Leitindex stieg am Montag um 0,5 Prozent auf ein Rekordhoch von 21.016 Zählern und lag damit erstmals in seiner Geschichte über 21.000 Punkten. Die Aussicht auf vorerst weiter sinkende Zinsen in den USA wie auch in der Euro-Zone sorgen seit Monaten für Kauflaune. Erst Anfang Dezember hatte der Dax die Schallmauer von 20.000 Zählern durchbrochen, im September war die 19.000er Marke gefallen. 2024 kam der Dax auf ein Plus von rund 19 Prozent, seit dem Jahreswechsel kamen gut weitere fünf Prozent hinzu.

Ob die Rekordjagd in diesem Tempo weitergeht, bleibt ungewiss. Für Verunsicherung an den Finanzmärkten sorgt die Präsidentschaft von Donald Trump, der mit seinen Zollplänen die Wirtschaft in der Euro-Zone weiter in Bedrängnis bringen könnte. Aber auch der Nahost-Konflikt oder der Krieg zwischen Russland und der Ukraine könnten der Börse zu schaffen machen.

(Bericht von Stefanie Geiger, Anika Ross; redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)