IRW-News: Rua Gold Inc.: RUA GOLD durchschneidet sichtbares Gold und Antimon und bestätigt Beständigkeit von hochgradiger Goldmineralisierung bei Murray

IRW-PRESS: Rua Gold Inc.: RUA GOLD durchschneidet sichtbares Gold und Antimon und bestätigt Beständigkeit von hochgradiger Goldmineralisierung bei Murray

20. Januar 2025 / IRW-Press / Rua Gold Inc. (TSX-V: RUA, OTC: NZAUF, WKN: A40QYC) (RUA GOLD oder das Unternehmen) freut sich, ein Update hinsichtlich des laufenden Bohrprogramms beim Projekt Reefton auf der Südinsel Neuseelands bereitzustellen.

Höhepunkte:

- Alle drei Bohrlöcher bei Murray Creek haben sichtbares Gold in den abwärtsgerichteten Erweiterungen des historischen Erzgangs Victoria durchschnitten, der eine vertikale Beständigkeit von über 100 m aufweist und weiterhin offen ist.

- Die Analyseergebnisse von Murray Creek reichen von 11,1 bis 34,1 g/t Gold und die Mächtigkeit der Abschnitte weist auf eine variierende Größe des Erzgangs von 0,2 bis 1,2 m hin.

- 1,35 % Sb (Stibnit) in DD_VIC_42A verdeutlichen das Antimonpotenzial in dieser Region.

- Die Einführung von Devico Navi-Bohrungen bietet Vorteile in puncto Genauigkeit und Wirtschaftlichkeit in der Phase der Ressourcendefinition.

- Goldergebnisse in vier der sechs Bohrlöcher bei Capleston, wobei der nördlichste Abschnitt durchschnittlich 4,8 g/t Au auf 3,3 m ergab.

Robert Eckford, CEO von RUA GOLD, sagte: Es ist äußerst vielversprechend, dass wir bei den meisten unserer Ziele im Goldfeld Reefton durchschnitten haben. Murray Creek hat eine vertikale Beständigkeit und sichtbares Gold in jedem Bohrloch ergeben und noch aufregender ist, dass wir bei diesem Ziel sichtbares Antimon vorfinden. Das Bohrprogramm geht gut voran und nachdem das Navi-Bohrteam vor Ort ist und bereits zwei primäre Bohrlöcher abgeschlossen wurden, können wir mit unserem Bohrprogramm in Abständen von 20 m mit der Errichtung der Struktur beginnen. Die oberflächennahen Goldergebnisse bei Capleston weisen ebenfalls darauf hin, dass Potenzial für frühe Erschließungsmöglichkeiten besteht.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78137/RUAGold_200125_DEPRCOM.001.png

Abbildung 1: Quarzerzgang von VIC042A, 0,3 m mit 27,18 g/t Au

Murray Creek

Das Unternehmen hat die Erprobung der abwärtsgerichteten Erweiterung des Erzgangs Victoria, DD_VIC_042B, fortgesetzt. Dabei wurde der angepeilte Golderzgang in einer Bohrlochtiefe von 390 m mit einem Quarzerzgang von 1 m durchschnitten, gefolgt von einer mineralisierten Verwerfung von 0,2 m, einschließlich feinen sichtbaren Goldes im gesamten Erzgang, sowie Antimon, das die Brüche ausfüllt. Dieser Abschnitt befindet sich 80 m unterhalb der historischen Mine Victoria und 20 m nordöstlich des Abschnitts DD_VIC_042A.

Das dritte Bohrloch (DD_VIC_042A) durchschnitt einen Quarzerzgang von 0,3 m mit sichtbarem Gold in einem mineralisierten Bruch von 0,6 m. Der Quarzerzgang ergab 0,3 m mit 27,2 g/t Au und 1,35 % Sb (Antimon).

Tabelle 1: Analyseergebnisse des Bohrprogramms bei Murray Creek

Bohrloch Von Bis Abschnitt Au (g/t) Sb (%)

VIC_042 388,65 388,85 0,2m 34,1 Nicht getestet

VIC_042A 388,6 388,9 0,3m 27,2 1,35%

VIC_042B 390,0 391,2 1,2m 11,1 ausstehend

RUA Gold hat mittels IMDEX Devico Navi-Bohrungen eine Reihe von Richtungsbohrlöchern begonnen, um die Abgrenzung des nicht abgebauten Erzgangs neigungsabwärts und entlang des Streichens fortzusetzen.

Zwei Mutterbohrlöcher wurden bereits gebohrt (DD_VIC_042 und -046) und im ersten Quartal 2025 sind sechs weitere Richtungsbohrlöcher geplant. Dieses Programm wird etwa 200 m abwärts des Streichens der historischen Mine Victoria erproben, die 33.877 oz mit 19,9 g/t Au produzierte (Barry, 1993).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78137/RUAGold_200125_DEPRCOM.002.png

Abbildung 2: Querschnitt durch den Erzgang Victoria, Murray Creek

Capleston

Das Unternehmen peilt einen unerschlossenen und oberflächennahen Erzgang am südlichen Ende des 2 km langen historischen Projekts Capleston an. Oberflächennahe Ziele eignen sich für eine frühe Erschließung und befinden sich am nächsten zu Transportmöglichkeiten und Infrastruktur, was kostengünstige Betriebsvorteile bietet.

Das Programm besteht aus 6 Bohrlöchern, wobei der nördlichste Abschnitt durchschnittlich 4,8 g/t Au auf 3,3 m aufweist.

Tabelle 2: Analyseergebnisse des Bohrprogramms bei Capleston

Bohrloch Von Bis Abschnitt Au (g/t)

REF_043 32 33 1m 3,2

REF_044 31 32 1m 2,9

REF_044T 29 31 2m 5,3

REF_047 29,7 33 3,3m 4,8

Keine bedeutenden Ergebnisse in DD_REF_045, 048.

Das Bohrgerät bei Capleston wurde demobilisiert, da das Explorationsteam seinen Schwerpunkt auf das Zielgebiet Cumberland gerichtet hat, wie in der Pressemitteilung vom 13. Januar 2025 bekannt gegeben wurde. Die Ergebnisse des Bohrprogramms werden in das Modell aufgenommen und für die nächste Bohrphase bewertet.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78137/RUAGold_200125_DEPRCOM.003.png

Abbildung 3: Abschnitte von REF047 und -048, Inspektion des Kerns bei Reform

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78137/RUAGold_200125_DEPRCOM.004.jpeg

Abbildung 4: Standort des Projekts Reefton

QAQC-Bohrungen

Die meisten Bohrlöcher wurden vollständig beprobt, wobei in der Regel 1-m-Probenintervalle eingehalten wurden, es sei denn, geologische Kontakte (z. B. Dolerit-Intrusionen) erforderten etwas anderes. Der NQ-Kern wurde als ganzer Kern analysiert und musste daher nur entlang der Probenintervalle geschnitten werden. PQ- und HQ-Kerne wurden als halbe Kerne beprobt.

Grobe Goldabschnitte (Victoria-Ader, sichtbare nuggetartige Goldabschnitte) werden vollständig beprobt, getrocknet und zur PhotonAssay-Analyse an ALS Perth, Australien, geschickt. Dabei wird die Methode PA01 mit einer Nachweisgrenze von 0,03 ppm Au verwendet. 500-g-Proben wurden nach grober Zerkleinerung zusammen mit zertifiziertem Referenzmaterial (CRM) eingereicht. Diese Methode ist zerstörungsfrei und ermöglicht die Erhaltung des gesamten Kerns sowie unbegrenzte Wiederholungstests.

Die Standard-Bohrkernproben wurden zur Probenaufbereitung an SGS Westport geschickt. Der Kern wurde auf 75 % (2 mm) zerkleinert, und ein 1-kg-Split des Materials wurde pulverisiert (auf 85 % (75 µm)). Während der Zerkleinerungsschritte wurden keine Split-Duplikate gesammelt. Aus der Schale mit dem pulverisierten Material wurden zwei Proben entnommen: eine für die Laboranalyse (~150 g) und die andere für die pXRF-Analyse (~100 g). Der Ausschuss der Probe wird in Reefton gelagert. Pulverisierte Bohrkernproben wurden mittels einer 50-g-Brandprobe mit AAS-Abschluss bei SGS Waihi (SGS-Code FAA505) analysiert. Die Nachweisgrenze für Au liegt bei dieser Methode bei 0,01 ppm. Im Rahmen der internen Qualitätskontrolle von SGS führte SGS Wiederholungsanalysen durch, ebenfalls mit einer Rate von ~5 %.

Der qualifizierte Sachverständige hat die offengelegten Daten, einschließlich der Probenahme, des Analyseverfahrens und der analytischen Informationen, die in der schriftlichen Offenlegung enthalten sind, verifiziert.

ÜBER RUA GOLD

RUA GOLD ist ein Explorationsunternehmen, das sich strategisch auf Neuseeland konzentriert. Mit jahrzehntelanger Erfahrung hat unser Team große Entdeckungen erfolgreich in produzierende Weltklasse-Minen auf mehreren Kontinenten überführt. Das Team konzentriert sich jetzt auf die Maximierung des Asset-Potenzials der beiden vielversprechenden hochgradigen Goldprojekte von RUA GOLD.

Das Unternehmen kontrolliert den Reefton-Goldbezirk als dominierender Landbesitzer im Reefton Goldfield auf der Südinsel Neuseelands mit über 120.000 Hektar Grundbesitz in einem Bezirk, in dem in der Vergangenheit über 2 Millionen Unzen Gold bei Gehalten zwischen 9 und 50 Gramm pro Tonne gefördert wurden.

Das Projekt Glamorgan des Unternehmens festigt RUA GOLDs Position als führender hochgradiger Goldexplorer auf der Nordinsel Neuseelands. Dieses äußerst aussichtsreiche Projekt befindet sich im Hauraki-Bezirk der Nordinsel, einer Region, die beeindruckende 15 Millionen Unzen Gold und 60 Millionen Unzen Silber produziert hat. Glamorgan grenzt an das größte Goldminenprojekt von OceanaGold Corporation, WKP.

Weitere Informationen finden Sie in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca.

Technische Informationen

Simon Henderson CP, AUSIMM, ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die hierin enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Kontakt RUA GOLD

Robert Eckford

Chief Executive Officer

Tel: +1 604 655 7354

E-Mail: reckford@RUAGOLD.com

Webseite: www.RUAGOLD.com

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder anhand Aussagen, wonach Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, könnten oder sollten, und beinhalten insbesondere Aussagen über: die Strategien, Erwartungen, geplanten operativen Betriebe oder zukünftigen Maßnahmen des Unternehmens, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Explorationsprogramme auf dem Projekt Reefton und deren Ergebnisse. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für künftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Eine Vielzahl von inhärenten Risiken, Ungewissheiten und Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, beeinflussen den Betrieb, die Leistung und die Ergebnisse des Unternehmens und seines Geschäfts und können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den geschätzten oder erwarteten Ereignissen oder Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und Faktoren gehören unter anderem: allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten; Risiken im Zusammenhang mit den Auswirkungen des Krieges zwischen Russland und der Ukraine; Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel; betriebliche Risiken bei der Exploration; Verzögerungen oder Änderungen von Plänen in Bezug auf Explorationsprojekte oder Investitionsausgaben; die tatsächlichen Ergebnisse laufender Explorationsaktivitäten; Schlussfolgerungen wirtschaftlicher Bewertungen; Änderungen von Projektparametern im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; Änderungen bei den Arbeitskosten und anderen Kosten und Ausgaben oder bei der Ausrüstung oder den Verfahren für den erwarteten Betrieb, Unfälle, Arbeitskämpfe und andere Risiken der Bergbauindustrie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Umweltgefahren, Überschwemmungen oder ungünstige Betriebsbedingungen und Verluste, Aufstände oder Krieg, Verzögerungen bei der Erlangung von Genehmigungen durch Aufsichts- oder Regierungsbehörden oder Finanzierungen sowie Rohstoffpreise. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit der Faktoren, die sich auf die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens auswirken könnten, und für eine Beschreibung weiterer Risikofaktoren sollte auch auf das CSE-Formular 2A - Listing Statement des Unternehmens verwiesen werden, das unter seinem SEDAR+-Profil unter www.sedarplus.ca veröffentlicht wurde.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Sofern nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

