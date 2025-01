Liechtensteinische Landesbank / LLB / Schlagwort(e): Personalie

Michael Hartmann wird neues Mitglied der LLB-Gruppenleitung



20.01.2025 / 18:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Vaduz, 20. Januar 2025. Der Verwaltungsrat der Liechtensteinischen Landesbank (LLB) hat Michael Hartmann zum neuen Mitglied der Gruppenleitung ernannt. Die Ernennung erfolgt vorbehältlich der Zustimmung durch die zuständige Aufsichtsbehörde. Hartmann übernimmt die Leitung der Division Privat- und Firmenkunden und folgt in dieser Funktion auf Urs Müller, der nach 14 Jahren in der Gruppenleitung Ende März 2025 sein aktives Berufsleben beendet.



Michael Hartmann tritt seine Stelle zum 1. Juli 2025 an. Der erfahrene Banker blickt auf eine mehr als 35-jährige Laufbahn in der Finanzbranche zurück und kann auf ein breites Netzwerk in der Finanz- und Immobilienbranche zurückgreifen. Er verfügt über ausgewiesene Erfahrung im Auf- und Ausbau neuer Märkte und Teams. Hartmann startete seine Karriere bei der Zürcher Kantonalbank im Privat- und Geschäftskundengeschäft. Anschliessend erwarb er fundierte Kenntnisse im Firmenkundengeschäft in verschiedenen Leitungsfunktionen. 2012 wechselte er als Mitglied des Gründerteams zu MoneyPark, einem FINMA-akkreditierten Finanzdienstleister mit Fokus auf Hypotheken, Vorsorge und Kollektivanlagen. Seit 2020 leitet er bei der Zürcher Kantonalbank das Marktgebiet Private Banking in der Region Zürich-West. Als neuer Leiter der Division Privat- und Firmenkunden ist Michael Hartmann gruppenweit für das Firmen- und Direktkundengeschäft, das Private Banking in Liechtenstein, der Schweiz und Deutschland sowie für das Group Investment Advisory und das Group Business- und Vertriebsmanagement verantwortlich. Urs Müller beendet nach 30-jähriger Tätigkeit in der LLB-Gruppe, davon 14 Jahre in der Gruppenleitung, per 31. März 2025 sein aktives Berufsleben. Georg Wohlwend, Präsident des Gruppenverwaltungsrates, würdigt die Verdienste von Urs Müller: «Der Gruppenverwaltungsrat dankt Urs ganz herzlich für seinen grossen Einsatz für die LLB-Gruppe. Als Mitglied der Gruppen- und Geschäftsleitung hat er die sehr erfolgreiche Entwicklung der LLB-Gruppe in den letzten mehr als 10 Jahren massgeblich mitgeprägt. Wir wünschen ihm für seinen neuen Lebensabschnitt schon jetzt alles Gute.» Auch Gabriel Brenna, Group CEO, bringt seine persönliche Wertschätzung zum Ausdruck: «Seit meinem Eintritt in die LLB-Gruppe im Jahr 2012 habe ich die konstruktive, verlässliche und zielgerichtete Zusammenarbeit mit Urs Müller sehr geschätzt. Er hat mit seiner profunden Fachexpertise, seiner Loyalität und seinem Vorleben der LLB-Werte sehr grossen Anteil an den Erfolgen der LLB-Gruppe. Seine Handschrift tragen unter anderem der erfolgreiche Ausbau des Firmenkundengeschäfts in Liechtenstein und der Schweiz sowie die Wachstumsinitiativen in der Schweiz und in Deutschland. Im Namen meiner Kollegin und Kollegen in der Gruppenleitung spreche ich Urs ein ganz herzliches Dankeschön aus – für alles, was er für die LLB-Gruppe geleistet hat sowie für die schöne gemeinsame Zeit.» Bis zu Hartmanns Eintritt übernimmt Group CEO Gabriel Brenna interimistisch die Leitung der Division Privat- und Firmenkunden, um eine reibungslose Übergabe zu gewährleisten. Damit ist die Kontinuität in der Führung der Division sichergestellt. Gabriel Brenna sagt zur Verpflichtung: «Ich freue mich, Michael Hartmann als neues Mitglied unserer Gruppenleitung begrüssen zu dürfen. Mit Michael gewinnen wir eine sehr erfahrene Führungspersönlichkeit mit umfassender Expertise im Privat- und Firmenkundengeschäft sowie im Private Banking. Ich bin überzeugt, dass er ideal zu unserer Unternehmenskultur und unserem Team passt.» «Ich danke dem Gruppenverwaltungsrat für das mir entgegengebrachte Vertrauen», hält Michael Hartmann fest. «Durch meine langjährige Tätigkeit in der Finanzbranche kenne ich die spezifischen Bedürfnisse und Herausforderungen von Privat- und Firmenkunden. Mein Ziel ist es, unsere Kundinnen und Kunden in einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit bei der Erreichung ihrer individuellen Ziele zu unterstützen.» Lebenslauf und Foto können Sie auf unserer Website herunterladen.

Wichtige Termine

Freitag, 21. Februar 2025, Veröffentlichung Jahresergebnis 2024

Mittwoch, 16. April 2025, 33. ordentliche Generalversammlung

Kurzporträt

Die Liechtensteinische Landesbank AG (LLB) ist das traditionsreichste Finanzinstitut im Fürstentum Liechtenstein. Mehrheitsaktionär ist das Land Liechtenstein. Die Aktien sind an der SIX kotiert (Symbol: LLBN). Die LLB-Gruppe bietet ihren Kunden umfassende Dienstleistungen im Wealth Management an: als Universalbank, im Private Banking, Asset Management sowie bei Fund Services. Mit 1'261 Mitarbeitenden (in Vollzeitstellen) ist sie in Liechtenstein, in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland und den Vereinigten Arabischen Emiraten präsent. Per 30. Juni 2024 lag das Geschäftsvolumen der LLB-Gruppe bei CHF 109.9 Mia.

Kontakt Liechtensteinische Landesbank AG Cyrill Sele, Leiter Group Corporate Communications & Sustainability T +423 236 82 09 | communications@llb.li| llb.li

Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: Liechtensteinische Landesbank / LLB Staedtle 44 9490 Vaduz Schweiz Telefon: +423 236 88 11 Fax: +423 236 88 22 E-Mail: llb@llb.li Internet: www.llb.li ISIN: LI0355147575 Valorennummer: 35514757 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, Stuttgart; SIX Swiss Exchange EQS News ID: 2071137

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2071137 20.01.2025 CET/CEST