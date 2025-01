Orsted belastet Windenergietitel mit Wertberichtigungen

Milliardenschwere Wertberichtigungen auf Windkraftprojekte in den USA könnten am Dienstag auf die Kurse der europäischen Windenergiebranche drücken. Im vorbörslichen Handel auf Tradegate sackten Orsted -Aktien um 8,5 Prozent ab. In ihrem Sog verloren RWE 1,7 Prozent und Nordex 2,3 Prozent. Papiere von Eon hielten sich mit einem kaum veränderten Kurs stabil.

Analyst Javier Garrido von JPMorgan wertete die Abschreibungen der Dänen als negativ. Sie überträfen seine Erwartung um mehr als das Dreifache, setze man nur das gestiegene Zinsniveau in den USA als Bewertungsmaßstab an. Zentraler Belastungsfaktor seien Verzögerungen und zusätzliche Kosten beim Projekt Sunrise Wind vor der Westküste der USA. "Das dürfte am Markt negativ aufgenommen werden", prognostizierte der Experte.