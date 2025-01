New York Ausblick: Freundlicher Start nach Trump-Amtseinführung

Nach einem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende werden die US-Börsen am Dienstag mit moderaten Gewinnen erwartet. Damit würden sie am ersten Handelstag unter dem neuen US-Präsidenten Donald Trump an ihre teils kräftigen Gewinne vom vergangenen Freitag anknüpfen.

Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial rund eine Stunde vor dem Handelsstart auf 43.648 Punkte und damit 0,4 Prozent über seinem Schlussstand vom Freitag. Der technologielastige Nasdaq 100 wurde ein halbes Prozent höher taxiert.

Am Montag waren die Börsen wegen des Feiertags "Martin Luther King Day" geschlossen. Es war zugleich der Tag, an dem der Republikaner Donald Trump zum neuen US-Präsident vereidigt wurde. Seine Botschaften blieben - wie bereits in seiner ersten Amtszeit 2017 und 2021 - von Superlativen gespickt und klingen inzwischen sogar noch extremer.

Die Experten der ING Bank rechnen durch eine neue Abschottung mit "großen Veränderungen" im Außenhandel der USA, auch wenn es am ersten Tag seiner Präsidentschaft noch keine konkreten Zollankündigungen gegeben habe. Neben China stünden aber offensichtlich zunächst Kanada und Mexiko im Fokus. Für Produkte aus letzteren Nachbarländern plant Trump die Einführung von Zöllen in Höhe von 25 Prozent.

Unter den Einzelwerten dürfte die Aktie von Apple einen Blick wert sein. Ein skeptischer Analystenkommentar sowie schwächere iPhone-Verkäufe in China belasteten vorbörslich mit minus 2,1 Prozent abwärts. Dadurch würde das Papier im jüngsten Abwärtstrend bleiben, der Ende Dezember nach einem Rekordhoch von gut 260 Dollar begonnen hatte. Auch könnte im Wettrennen mit Nvidia um die Rolle des wertvollsten Börsenunternehmens wieder Bewegung kommen.

Außerdem geht die Berichtssaison für das vierte Quartal in der neuen Woche weiter. 3M gewannen vor dem Börsenstart 4,2 Prozent an Wert. Der Mischkonzern gab Zahlen zum vierten Quartal bekannt sowie Ziele für das neue Jahr, die bei Anlegern in ersten Reaktionen gut ankamen.

Für die Aktien von General Motors ging es nach einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank vorbörslich um 1,3 Prozent nach oben. Als Grund wurde vom Experten Edison Yu die Erwartung genannt, dass der Automobilhersteller im vierten Quartal einen Umsatz am oberen Ende seiner Prognosespanne erzielen wird.

Auf ein neutrales Votum hochgestuft wurden derweil die Intel-Aktien von der britischen Bank HSBC, hier zog der Kurs vorbörslich um 2,8 Prozent an.

Einen Kurssturz um 5,8 Prozent gab es dagegen vorbörslich bei Walgreens , nachdem das Justizministerium eine Klage gegen das Unternehmen eingereicht hat. Dabei geht es um die angebliche Abgabe von Opioiden und anderen kontrollierten Substanzen in US-Apotheken trotz vorhandener Warnsignale, dass die Rezepte wahrscheinlich illegal waren.

Erst nach US-Börsenschluss werden am Dienstag die Resultate von Netflix erwartet.