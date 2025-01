Trading-Chance Airbus: Trendaktie hebt ab

Werbung

Zum Wochenauftakt verlief der Handel in Frankfurt relativ ruhig. Die US-Börsen pausierten zum Wochenstart feiertagsbedingt, so dass Impulse aus Übersee fehlten. In diesem Umfeld stiegen die Papiere von Airbus auf ein neues 6-Monats-Hoch an und nähern sich den Jahreshochs aus dem März 2024 bis auf wenige Euro an. Technisch, aber auch fundamental eröffnet sich hier eine Trading-Chance in Trendrichtung.

Zahlreiche Pannen und trauriger Weise auch Abstürze belasten seit Anfang 2019 den Aktienkurs des großen Airbus-Konkurrenten Boeing. Von ehemals knapp 400 Euro sackte der Kurs des amerikanischen Flugzeugherstellers auf zwischenzeitlich 100 Euro ab. Das allgemein sehr freundliche Umfeld für Aktien und die Tatsache, dass im Boeing-Kurs durch den Kursrutsch eine rasante Anpassung in der Bewertung stattgefunden hatte, ließen den Boeing-Kurs wieder auf mittlerweile 165 Euro steigen. Dennoch ist die Tendenz weiterhin eindeutig: Anleger suchen eher Airbus-Papiere. Die Aktie befindet sich in einem starken Aufwärtstrend und liegt mit aktuell 163,84 Euro oberhalb des Niveaus, zu dem die Papiere Anfang 2019 an der Börse gehandelt wurden. Positiv reagierten Anleger am gestrigen Montag auf die Meldung, wonach Airbus einigen seiner Zulieferer finanziell unter die Arme greift, um die Lieferketten für die Aufträge in 2025 zu verbessern. Ein smarter Schachzug und ein Zeichen von Stärke, wie wir meinen. Im vergangenen Jahr hatte man seine Auslieferungsziele in erster Linie deshalb verfehlt, weil es Probleme bei einem Zulieferer gab, der ein Zusammenschluss der Firmen Safran und General Electric ist. Laut Airbus will man die Produktion 2025 gegenüber dem vorherigen Geschäftsjahr um 10% steigern. Der Analysten-Konsens sah eine geringere Produktionssteigerung, so dass die Marktteilnehmer mehrheitlich positiv überrascht auf die kommunizierten Ziele reagierten und den Kurs weiter gen Norden trieben.

Top Wachstums-Aussichten!

Nachdem Airbus die Corona-Krise gut überstanden hat, zogen der Umsatz, wie auch die Gewinnmarge bereits 2021 wieder stark an. In den darauffolgenden beiden Jahren bis in den Herbst 2024 gingen beide Kennziffern wieder etwas zurück. Spannend ist nun was für die kommenden drei Jahre erwartet wird. Laut der Unternehmensprognose will man den Umsatz bis 2028 von 64 Milliarden in 2024 auf 103 Milliarden in 2028 steigern. Gleichzeitig soll in diesem Zeitraum die Marge von 4,8 auf 8,8% hochgeschraubt werden. Diese Aussichten machen den Titel für Anleger äußerst attraktiv. Auf den ersten Blick ist Airbus aktuell mit einem KGV von 31 nicht gerade günstig. Doch die Wachstumsaussichten machen die Aktie sehr attraktiv für ein Investment. Setzt man den aktuellen Kurs an, so würde das KGV (Kurs-/Gewinn-Verhältnis) sich bis 2028 fast halbieren und läge dann bei etwa 16. Zum Vergleich: das bereinigte KGV war in den letzten 25 Jahren nie tiefer, als 14,5. Sollten also die Planzahlen eingehalten werden können, so ist Airbus nach unserer Expertise auf dem aktuellen Niveau noch zu günstig bewertet.

Bei Ausbruch weiteres Kurspotenzial

Seit dem Corona-Crash im Frühjahr 2020 befindet sich Airbus in einem stabilen Aufwärtstrend, dessen untere Begrenzungslinie bei 122 Euro verläuft. Innerhalb dieses Bullen-Laufs hat sich der Trend nochmals beschleunigt und wurde steiler. Die Trendlinie des steileren Aufwärtstrends verläuft bei aktuell 130,50 Euro. Der kurzfristige Aufwärtstrend verläuft bei 147,2 Euro. Aktuell befindet sich der Aktienkurs also komfortabel oberhalb sämtlicher Aufwärtstrendlinien. Auf der Oberseite wird nun spannend, ob es bei einem eventuellen Anlauf an die Marke von 172,84 Euro (Hoch aus dem Jahr 2024) zu einem Ausbruch kommt. Sollte dies der Fall sein, lässt sich mittels Trend-Differenz-Methode ein Potenzial bis 220 Euro ausmachen. Vom gegenwärtigen Kursniveau wären das fast 35% Luft gen Norden. Long-Versuche können sinnvoll unterhalb der beschriebenen Aufwärtstrendlinien mit einem Stop-Loss besichert werden. Das Momentum ist derzeit positiv und es gibt lediglich das 2024er-Hoch, welches „aus dem Weg geräumt werden muss“, um ein weiteres, positives Trendsignal zu generieren.

Quelle: www.tradingview.com

Saisonalität positiv bis Ende Februar

Auch aus statistisch-saisonaler Sicht ist die Airbus-Aktie aktuell hochattraktiv. Betrachten wir die Zeit ab 2002, so war der Januar in 65% der Fälle positiv. Der bevorstehende Monat Februar ist neben dem Juli der beste Monat! In 78% der Fälle notierten die Papiere des Flugzeugherstellers Ende Februar höher, als Anfang Februar. Im Durchschnitt legt der Kurs in diesem Zeitfenster 3,21% zu. Vom März abgesehen, der mit nur 39% Anstiegswahrscheinlichkeit und schlechter Ergebnisse aus Krisenjahren, wie 2007/08 und 2020 eine negative saisonale Bilanz aufweist, sind alle kommenden Monate bis einschließlich des Juli klar positiv. Es kann daher sinnvoll sein, seine Positionierung durch Teilausstiege Ende Februar und mögliche Rückkäufe Ende März in der Gewichtung zu variieren.

Quelle: www.tradingview.com

Fundamental und technisch eine Top-Chance

Betrachten wir das Gesamtbild bei Airbus, so findet man nicht wirklich ein Haar in der Suppe. Das soll freilich mitnichten Sicherheit suggerieren, denn die hat man an der Börse nie. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs des Niederländischen Unternehmens sich auch in den nächsten Monaten und Jahren positiv entwickelt, ist aus unserer Sicht überdurchschnittlich hoch. Entsprechend bietet sich hier aktuell eine Long-Gelegenheit für risikobewusste Trader.

Long-Chance mit Turbo Optionsschein nutzen

Um von einem potenziell positiven zukünftigen Verlauf der Airbus-Aktie profitieren zu können, haben wir einen Turbo Open End Long Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit und seinen Knockout, wie auch die Basis bei 128,541 Euro. Bei einem aktuellen Kurs von 162,34 Euro in der Aktie ergibt sich ein Hebel von 4,75. Die WKN lautet HD8XXF. Eine Absicherung in Form eines Stop-Loss erscheint unterhalb der bei 130,50 Euro verlaufenden Trendlinie sinnvoll. Das entspricht im Produkt einem Stop-Loss bei etwa 0,20 Euro.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 172,84 Euro

Unterstützungen: 147,20 und 130,50 Euro

Turbo Open End Optionsschein Long auf Airbus

Basiswert Airbus WKN HD8XXF ISIN DE000HD8XXF3 Basispreis 128,541 Euro K.O.-Schwelle 128,541 Euro Laufzeit open end Typ Turbo Optionsschein Emittent UniCredit Hebel 4,75 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

