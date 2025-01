Siemens Energy gefragt - Rechenzentren-Fantasie

Die Rekordjagd der Aktien von Siemens Energy hat am Mittwoch nach einigen Tagen Pause neuen Schwung bekommen. Der Kurs schoss um 9,4 Prozent nach oben, was am Markt mit Fantasie für den globalen Ausbau von Rechenzentren begründet wurde. Bis zu 56,68 Euro kosteten die Papiere im Tagesverlauf. Sie folgten damit auch einer guten Kursentwicklung, die es am Vorabend schon in New York beim Konkurrenten GE Vernova gegeben hatte. Von diesem werden zur Mittagszeit Quartalszahlen erwartet.

Analyst Ajay Patel von der Investmentbank Goldman Sachs verwies am Mittwoch als Grund für die Rally auf den Megatrend der Künstlichen Intelligenz, der massive Investitionen in die Infrastruktur erforderlich macht. Allein der ChatGPT-Entwickler OpenAI will gemeinsam mit Technologiepartnern wie Oracle oder dem japanischen Softbank -Konzern 500 Milliarden US-Dollar in Rechenzentren stecken will. US-Präsident Donald Trump gab das Projekt Stargate bekannt, in das in einem ersten Schritt zunächst 100 Milliarden Dollar fließen sollen. Patel verwies darauf, dass Siemens Energy etwa 20 Prozent seines Geschäfts in den USA mache, etwa mit Gasturbinen und Netzkomponenten.

Das Projekt hievte vorbörslich auch die Oracle-Aktie in New York mit fast acht Prozent ins Plus. Titel der Softbank Group wurden im Frankfurter Tradegate-Handel außerdem 12 Prozent höher gehandelt.

Die Aktien des Baukonzerns Hochtief profitierten ebenfalls weiter von KI- und Infrastrukturfantasie. Sie legten um gut drei Prozent auf ein Hoch seit dem Jahr 2019 zu. Das Unternehmen ist auch auf den Bau von Rechenzentren spezialisiert.

(mit Material von dpa-AFX)