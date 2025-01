EQS-News: Nach dem erfolgreichen Abschluss der Barkapitalerhöhung: Stelios Theodosiou und Daniel Wöhler im Aufsichtsrat

EQS-News: The Grounds Real Estate Development AG / Schlagwort(e): Personalie

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Barkapitalerhöhung: Stelios Theodosiou und Daniel Wöhler im Aufsichtsrat



Eric Mozanowski und Thomas Bergander scheiden aus dem Aufsichtsrat aus

The Grounds richtet den Fokus auf Expansion

Berlin, 22. Januar 2025 – Die The Grounds Real Estate Development AG (The Grounds / ISIN: DE000A40KXL9) gibt nach dem erfolgreichen Abschluss der Kapitalmaßnahmen einen personellen Wechsel im Aufsichtsrat bekannt. Die neue Partnerschaft von H.I.G. und The Grounds wird nun auch durch die Bestellung von Herrn Stelios Theodosiou, Managing Director bei H.I.G. Realty Partners, London sowie Herrn Daniel Wöhler, Director und Head of DACH bei H.I.G. Realty Partners, London, in den Aufsichtsrat von The Grounds personell untermauert.

An ihrer Stelle sind die Herren Thomas Bergander und Eric Mozanowski aus dem Gremium ausgeschieden. Herr Mozanowski bleibt The Grounds als einer der größeren Aktionäre über die ZuHause Immobilien Handelsgesellschaft mbH erhalten. „Wir danken Herrn Bergander und Herrn Mozanowski für ihren wertvollen Beitrag“, sagt The Grounds Vorstand Jacopo Mingazzini. „Nach dem Erwerb des Einfamilienhaus-Portfolios in Potsdam prüfen wir derzeit die Akquisition weiterer Projekte und richten unseren Fokus nun wieder auf Expansion.“





Unternehmenskontakt:

The Grounds Real Estate Development AG

Jacopo Mingazzini, Vorstand

Charlottenstraße 79-80, 10117 Berlin

T. +49 (0) 30 2021 6866

F. +49 (0) 30 2021 6849

E-Mail: info@tgd.ag

Web: www.thegroundsag.com

Investor Relations:

UBJ. GmbH

Ingo Janssen, Geschäftsführer

Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10

22297 Hamburg

T. +49 (0) 40 6378 5410

E-Mail: ir@ubj.de

Web: www.ubj.de

Pressekontakt:

RUECKERCONSULT GmbH

Peter Dietze-Felberg

Wallstr. 16

10179 Berlin

T. +49 (0) 30 284 49 87 62

E-Mail: dietze@rueckerconsult.de

Web: www.rueckerconsult.de

Über The Grounds

Die The Grounds-Gruppe realisiert wohnwirtschaftliche Projekte in deutschen Metropolregionen. Darüber hinaus hält die The Grounds-Gruppe ein stetig wachsendes Wohnungsportfolio im Anlagevermögen. Die The Grounds Real Estate Development AG ist im gehobenen Freiverkehrssegment Primärmarkt der Börse Düsseldorf (ISIN: DE000A40KXL9) notiert und hat ihren Sitz in Berlin.

