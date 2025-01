Vonovia SE – Geld verdienen im Seitwärtstrend!

Immobilienaktien waren zwischen 2021 und 2023 nicht gerade der Renner an der Börse. Das hat sich mittlerweile geändert: Seit 2023 geht es wieder nach oben. Das gilt auch für Vonovia SE. Der Wert stieg von 14 auf über 30 Euro, wobei momentan Gewinnmitnahmen zu verzeichnen sind. Der nachfolgend vorgestellte Inlineschein bietet Ihnen die Möglichkeit, die kommende Vonovia-Seitwärtstendenz gewinnbringend zu handeln.

Vonovia SE ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Die Aktiengesellschaft verwaltet mehr als 618.000 Wohnungen, eingerechnet sind hierbei auch die Einheiten der Tochtergesellschaft Deutsche Wohnen SE. Die entsprechenden Gebäude sind in allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens sowie Österreichs zu finden.

Seit dem Aktientief im ersten Quartal 2023 bei 14,56 Euro konnte das Papier deutlich zulegen, wie der langfristige Kursverlauf ab 2015 zeigt (Abbildung 1). Gewinnmitnahmen sorgten in den letzten Monaten jedoch für einen erneuten Kursrutsch zurück unter die blaue 200-Tage-Linie.

Die Aktie befindet sich mittlerweile zwischen Unterstützung und Widerstand. Diese Zonen dürften in den nächsten Monaten weitere Kursgewinne bzw. Kursverluste verhindern. Die Aussichten stehen somit besonders gut für Besitzer von Inline-Optionsscheinen, denn der Kampf zwischen Bullen und Bären hat begonnen.

Abbildung 1 – Vonovia SE im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 22.01.2020 bis 21.01.2025. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Hinweise für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: TAI-PAN

Die Entscheidung, wer als Gewinner aus diesem Kräftemessen hervorgeht, wird sich wohl über die nächsten zwei bis drei Monate hinziehen: Die Widerstandszone zwischen 32,20 und 33,70 Euro sollte weitere Kursavancen deckeln, während auf der Unterseite die Unterstützungszone zwischen 25,27 und 27,00 Euro weitere Kursverluste verhindern könnte.

Des Weiteren sehen Sie in Abbildung 1 zwei rote, waagerechte Linien. Auf der Oberseite liegt diese bei 42 Euro, auf der Unterseite bei 24 Euro. Das entspricht einem Abstand von 46 % nach oben und 16 % nach unten.

Die genannten Faktoren machen den hier vorgestellten Inline-Optionsschein zu einem idealen Anlageinstrument, das bei einer Haltedauer bis zum Ablaufdatum im Juni 2025 einen maximalen Gewinn von über 40 % in Aussicht stellt.

Um einem Totalverlustrisiko zu entgehen, sollte die Position allerdings bei einem Kurs der Vonovia-Aktie unter 25,50 Euro oder über 38 Euro geschlossen werden. Solange das nicht der Fall ist, können Sie sich – sofern Sie sich für den Kauf des Optionsscheins entscheiden – entspannt bis zum letzten Bewertungstag zurücklehnen, den Sie im Kursverlauf als vertikale, blau gestrichelte Linie eingefügt sehen.

Inline-Optionsschein auf Vonovia SE für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung Basiswert WKN Briefkurs/EUR Untere/Obere Barriere in EUR

letzter Bewertungstag Maximale Auszahlung in EUR

Vonovia SE HD9AT7 7,27 24,00/42,00 18.06.2025 10,00 Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.01.2025; 08.00 Uhr Weitere Produkte auf Vonovia SE finden Sie unter: www.onemarkets.de