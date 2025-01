Boeing mit neuen Milliardenabschreibungen - Aktie gibt nach

SEATTLE (dpa-AFX) - Boeing muss die nächsten Milliardenabschreibungen vornehmen. Der kriselnde Flugzeugbauer verwies am Donnerstag nach US-Börsenschluss unter anderem auf den wochenlangen Streik seiner Arbeiter im Herbst, höhere Kosten durch den neuen Tarifvertrag sowie die Probleme bei einem neuen Tank-Flugzeug und der nächsten Air Force One. In der Passagierflugzeug-Sparte gibt es eine Vorsteuer-Belastung von 1,1 Milliarden Dollar (1,06 Mrd Euro), im Rüstungsbereich kommen noch einmal 1,7 Milliarden Dollar hinzu. Der Konzern hatte bereits im Oktober rund fünf Milliarden Dollar an Abschreibungen bekanntgegeben.

Boeing legte überraschend einige Eckdaten für das vergangene Quartal vor, deswegen gibt es noch kein volles Bild. Aber es zeichnet sich ab, dass es keine schönen Zahlen sein werden. So bezifferte Boeing den Verlust pro Aktie auf 5,46 Dollar. Analysten hätten auf dieser Basis mit einem um vier Dollar besseren Wert gerechnet, hieß es im TV-Sender CNBC. Die vollen Quartalszahlen legt Boeing am Dienstag vor.

Im Passagierflugzeug-Geschäft geht eine Belastung von 900 Millionen Dollar laut Boeing auf die nach der Tarifeinigung höheren Arbeitskosten bei der Entwicklung der nächsten Generation des Langstreckenjets 777 sowie niedrigere Auslieferungen beim Modell 767 wegen des Streiks zurück. Die Boeing-Arbeiter im Nordwesten der USA hatten rund sieben Wochen die Arbeit niedergelegt und ein Einkommensplus von 38 Prozent über eine Laufzeit von vier Jahren durchgesetzt.

Die Boeing-Aktie verlor im nachbörslichen US-Handel zwei Prozent./so/he