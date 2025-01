Facebook deaktiviert vorübergehend Seite von Anti-Rassismus-Organisation

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

London (Reuters) - Facebook hat vorübergehend die Seite einer der größten britischen Anti-Rassismus-Organisationen deaktiviert.

Die in London ansässige Organisation "Stand Up to Racism", teilte am Mittwoch mit, dass die Seite wegen eines angeblichen Verstoßes gegen Standards der Plattform kurzzeitig geschlossen worden sei. Später sei diese aber wieder aktiviert worden. Die Facebook-Mutter Meta gab bekannt, dass die Seite irrtümlich entfernt und inzwischen wiederhergestellt worden sei. Stand Up to Racism erklärte, die Seite sei nach einem Beitrag über eine Handgeste des Milliardärs Elon Musk während einer Feier zur Amtseinführung von Präsident Donald Trump entfernt worden.

Anfang des Monats hatte Meta mitgeteilt, dass man sich in den USA von seinen Faktenchecks verabschieden will. Der Konzern lockert dort auch seine Beschränkungen für Diskussionen über umstrittene Themen wie Einwanderung und Geschlechtsidentität. Damit reagierte der Social-Media-Riese auf Kritik aus dem Lager der Konservativen, dem auch Trump angehört. Meta plant die Änderungen vorerst nur für den US-Markt.

