EQS-News: CERENERGY-Batterieprojekt erhält von S&P Global Ratings höchstmögliche Bewertung „Dark Green“

Produktionsprozess der graphit-, lithium- und kobaltfreien CERENERGY-Batterie zeichnet sich durch signifikant geringeren CO2-Fußabdruck gegenüber konventionellen Lithium-Batterien aus

Die sehr positive Projektbewertung „Dark Green“ ermöglicht Altech umweltfreundliche Finanzierungsinstrumente wie z.B. Green Bonds zu nutzen

Green Bonds sind ein mögliches Finanzierungsinstrument für das CERENERGY-Batterieprojekt in Schwarze Pumpe

Die Altech Advanced Materials AG (ISIN: DE000A31C3Y4) gibt hiermit bekannt, dass das CERENERGY-Projekt vom unabhängigen Zentrum für internationale Klima- und Umweltforschung (ehemals CICERO), jetzt im Eigentum von S&P Global Ratings (ehemals Standard & Poors) mit Sitz in Oslo, Norwegen, offiziell mit der höchstmöglichen grünen Bewertungskategorie „Dark Green“ bewertet wurde. Altech ist stolz auf das hervorragende Ergebnis und sieht in der Akkreditierung einen Beweis dafür, dass die CERENERGY-Batterie von Altech eine der, wenn nicht sogar die umweltfreundlichste Batterietechnologie ist, die heute verfügbar ist. CERENERGY überzeugt mit dem niedrigsten CO

2

-Fußabdruck und den umweltfreundlichsten Rohstoffen.

Die „Shades of Green“-Analyse von S&P Global Ratings bewertet die umfassende Nachhaltigkeit eines Projektes und bietet Investoren hiermit unabhängige Transparenz nach einem standardisierten Bewertungsverfahren, dem „Green Bond Framework“.

S&P hebt in seiner Analyse unter anderem die Bedeutung von Batteriespeichern für den Energie- und Industriesektor hervor. Herausgestellt wird zudem der Beitrag Altechs zur Entwicklung alternativer, lithium- und kobaltfreier Batterien sowie der deutlich geringere Emissionsausstoß bei der Produktion der CERENERGY-Batterien im Vergleich zu anderen Batteriespeichern.

Die CERENERGY-Batterie ist eine vollständig recyclebare Festkörperbatterie auf Natriumchlorid-Basis für den industriellen stationären Betrieb im Megawattbereich. Es wird erwartet, dass Natriumbatterien eine zunehmend wichtige Rolle spielen werden, insbesondere zur Zwischenspeicherung regenerativer Energien, Off-Grid-Lösungen sowie der Netzstabilität. Natriumbatterien benötigen keine kritischen Mineralien und Metalle wie Lithium, Graphit, Kupfer oder Kobalt.

S&P erwartet für die CERENERGY-Batterie Emissionen von etwa 14 kg CO

2

/kWh (Scope 1, 2 und 3). Die Scope 1 und 2 Emissionen belaufen sich laut Rahmenwerk auf 4,07 kg CO

2

/kWh Kapazität. Damit lägen die Emissionen deutlich unter denen von herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien.

Neben dem Verzicht von kritischen Stoffen innerhalb der Produktion verringert der Einsatz von recycelten Materialien wie wiederverwendetem Nickel die Emissionen nochmals deutlich. Umweltrisiken aus dem Abbau und der Produktion werden so bereits durch den nötigen Materialeinsatz reduziert. Das Recycling der CERENERGY-Batterie erfolgt in der geplanten eigenen Anlage auf dem Produktionsgelände in Schwarze Pumpe, Sachsen, ausschließlich durch mechanische – und nicht durch chemische – Recyclingverfahren, die mit geringeren Emissionen und geringerem Energieaufwand verbunden sind.

Mit der Einschätzung von S&P Global wird bestätigt, dass das CERENERGY-Projekt für eine Green-Bond-Finanzierung geeignet ist. Altech schafft somit die Voraussetzungen für mögliche zukünftige nachhaltige Finanzierungen der geplanten Anlage und deren weiteren Ausbau.

Uwe Ahrens, Vorstand der Altech Advanced Materials AG: „Die Auszeichnung mit der höchstmöglichen Bewertung durch S&P ist ein weiterer Beleg für den weitreichenden nachhaltigen Nutzen unserer Batterie-Technologie und angestrebten Produktionsmethoden, die wir zusammen mit dem Fraunhofer-Institut entwickelt haben. Das CERENERGY-Projekt zeigt mit dieser Einschätzung von S&P seine Tauglichkeit für Green Investments – ein Kriterium, das europaweit von immer mehr Investoren am Bondmarkt geschätzt und gefordert wird und mittlerweile ein jährliches Volumen von annähernd 250 Milliarden US-Dollar hat. Wir sind sehr stolz darauf, dieses nachhaltige Rating der höchsten Kategorie von einer der führenden Ratingagenturen weltweit erhalten zu haben.“

Die Analyse von S&P über die Altech Advanced Materials AG sowie das Green Bond Framework von Altech sind auf der Unternehmenswebsite

www.altechadvancedmaterials.com

verfügbar.

Die Altech Advanced Materials AG (ISIN: DE000A31C3Y4) mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Holdinggesellschaft. Ziel des Unternehmens ist es, mit CERENERGY am Markt für Festkörperbatterien für stationäre Batterieanwendungen teilzunehmen.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Lithium-Ionen-Batterien. Ein innovatives Anodenmaterial auf Basis von hochreinem Aluminiumoxid (HPA) - Silumina Anodes - soll die Leistung dieser Batterie für die Elektromobilität deutlich erhöhen.

