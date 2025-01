'FT': Commerzbank-Chefin lässt Unicredit-Chef abblitzen

LONDON/FRANKFURT/MAILAND (dpa-AFX) - Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp hat eine Einladung von Unicredit-Chef Andrea Orcel zum Gespräch über eine mögliche Übernahme laut einem Pressebericht ausgeschlagen. Sie habe von dem Italiener zunächst einen schriftlichen Vorschlag für einen Zusammenschluss gefordert, berichtete die "Financial Times" am Freitag und berief sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen.

Dem Bericht zufolge hatten sich die beiden Manager im November am Rande einer Konferenz der US-Bank JPMorgan in London getroffen. Dort habe der Italiener seine Vision für ein fusioniertes Institut vorgetragen. In dem Gespräch sei es auch um einen möglichen Stellenabbau und den Sitz einer künftigen Zentrale gegangen.

Orcel habe zudem ein Treffen mit einer kleinen Gruppe von Mitarbeitern vorgeschlagen. Nach seiner Vorstellung hätte dieses an einem Wochenende stattfinden sollen, "an einem Ort, den niemand kennt". Dort hätten beide Seiten Knackpunkte eines Deals besprechen und mögliche Kompromisse ausloten können. Orlopp habe dies jedoch abgelehnt und zunächst einen schriftlichen Vorschlag eingefordert.

Beide Banken wollten die Informationen der Zeitung nicht bestätigen. Die Commerzbank teilte mit, sie habe ihre Bereitschaft zu Gesprächen mit der Unicredit immer wieder signalisiert. Nur ein konkreter Vorschlag in Bezug auf wirtschaftliche und strukturelle Parameter einer Transaktion könnte eine Grundlage für etwaige Gespräche sein, erklärte sie. Einen solchen Vorschlag habe sie bisher nicht erhalten.