ProSiebenSat.1 braucht neuen Aufsichtsratschef - Wiehle tritt Ende Mai ab

UNTERFÖHRING (dpa-AFX) - Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 muss sich einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden suchen. Andreas Wiehle strebe nach dem regulären Ablauf seiner Wahlperiode keine weitere Amtszeit als Mitglied und Vorsitzender des Gremiums an, teilte das Unternehmen am Freitagabend mit. Er beabsichtige daher, mit der Beendigung der ordentlichen Hauptversammlung am 28. Mai 2025 aus dem Aufsichtsrat auszuscheiden. Die Suche nach einem Nachfolger werde unmittelbar eingeleitet, um den Aktionären dann einen entsprechenden Vorschlag zu machen./he/edh