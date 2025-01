Autozulieferer Stabilus legt im Quartal zu

KOBLENZ (dpa-AFX) - Der Autozulieferer Stabilus ist vor allem dank der Übernahme des US-Industriedienstleisters Destaco mit einem Umsatz- und Ergebnisplus ins neue Geschäftsjahr gestartet. Die Erlöse kletterten im Jahresvergleich um 6,7 Prozent auf 326 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Aus eigener Kraft sei der Umsatz jedoch um 5,8 Prozent geschrumpft. "Das bereits im vergangenen Geschäftsjahr vorherrschende herausfordernde Marktumfeld setzt sich auch derzeit in vielen unserer Zielbranchen, insbesondere im Bereich Automotive, fort", sagte Unternehmenschef Michael Büchsner. Vor allem zeige sich dies in der Region Asien-Pazifik (APAC).

Derweil legte der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) im Auftaktquartal um 13,5 Prozent auf 37,8 Millionen Euro zu. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 14,3 Millionen Euro nach 12,2 Millionen Euro im Vorjahr. Die Ziele für das laufende Geschäftsjahr 2024/25 bis Ende September bestätigte das Stabilus-Management./mne/tih