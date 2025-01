Original-Research: CeoTronics AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: CeoTronics AG - von Montega AG 27.01.2025 / 17:51 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu CeoTronics AG Unternehmen: CeoTronics AG ISIN: DE0005407407 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 27.01.2025 Kursziel: 7,50 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach Erhöhung der Umsatz- und Ergebnisguidance nach starkem erstem Halbjahr CeoTronics hat am vergangenen Freitag den H1-Bericht des Geschäftsjahres 2024/25 vorgelegt. Dabei wurden die vorläufig gemeldeten Zahlen für Umsatz und Auftragsbestand bestätigt sowie ein deutlicher Anstieg der Ergebniskennziffern vermeldet. Auf Basis der starken Zahlen sowie der anhaltenden Dynamik hat der Vorstand die Guidance spürbar erhöht. [Tabelle] Signifikanter Ergebnisanstieg trotz rückläufiger Bruttomarge: Die Herstellungskostenquote hat sich im ersten Halbjahr um 5,6 PP yoy auf 60,5% erhöht, was die geringere Bruttomarge des SmG-Großauftrags reflektiert. Dieser Anstieg wurde jedoch von den unterproportional steigenden sonstigen Kosten (Vertrieb, Verwaltung, F+E) überkompensiert, deren Anteil deutlich auf 33,6% (-18,1 PP yoy) zurückging. Gleichzeitig wurden die Ausgaben für Forschung und Entwicklung, die die Basis für zukünftige Produkterweiterungen bilden, dennoch um 39,5% yoy ausgeweitet. Der weitere Aufbau des Working Capitals war bedingt durch die Vorproduktion des SmG-Auftrags und des deutlichen Umsatzsprungs, sodass auch die Zinskosten für den Kontokorrentkredit um 172% yoy auf 0,4 Mio. EUR anstiegen. Diese Entwicklung dürfte sich im zweiten Halbjahr mit den erwarteten Zahlungseingängen der Kunden umkehren und zu einem auf Jahressicht positiven Free Cashflow führen (MONe: 4,7 Mio. EUR, +17,5 Mio. EUR yoy). Zum Halbjahr lag der Free Cashflow bei -5,1 Mio. EUR. Ausblick auf die künftigen SmG-Umsätze positiv: Nach der Abwicklung des 1. Loses des SmG-Auftrags (geplant für Mai 2025), ist bereits der Beginn der Auslieferung für das 2. Los mit einem Volumen von 21,5 Mio. EUR exkl. Zubehör für Juni dieses Jahres geplant. Dieses soll bis Ende 2025 vollständig ausgeliefert werden, weshalb wir über das laufende Geschäftsjahr hinausgehend positiv auf H1 2025/26 blicken. Die Entscheidung für das 2026er-Los ist hingegen wie von uns erwartet (siehe Comment vom 04. Dezember 2024) aufgrund der politischen Unsicherheit verzögert worden und wird u.E. erst mit einer neuen Bundesregierung und damit frühestens im April entschieden werden. Einen Nichtabruf dieses Loses halten wir jedoch für sehr unwahrscheinlich und erwarten daher auch keinen negativen Einfluss auf die geplante Auslieferung. Fazit: CeoTronics hat hervorragende Zahlen für H1 vorgelegt. Die Abwicklung des SmGAuftrags erfolgte bis jetzt termingerecht und bietet Zuversicht für die operative Entwicklung über das aktuelle Geschäftsjahr hinaus. Daher erhöhen wir unsere Prognosen für Top und Bottom Line für das laufende Jahr leicht und bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel i.H.v. 7,50 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/31675.pdf Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 2075585 27.01.2025 CET/CEST °