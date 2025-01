New York Ausblick: Leichte Nasdaq-Erholung nach kräftigem Vortagesdämpfer

Nach der Talfahrt an der technologielastigen Nasdaq-Börse zum Wochenauftakt kündigt sich am Dienstag eine leichte Erholung an. Der überwiegend mit Standardwerten gespickte Wall-Street-Index Dow Jones Industrial dürfte sich unterdessen stabil zeigen, nachdem er seine Verluste am Montag abschütteln und mit Gewinnen schließen konnte.

Der Broker IG taxierte den Dow eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsstart am Dienstag mit 0,07 Prozent auf 44.477 Punkte im Plus. Der technologielastige Nasdaq 100 wird mit plus 0,3 Prozent bei 21.184 Punkten erwartet, nachdem er tags zuvor um drei Prozent eingebrochen war.

Am Markt waren Sorgen wegen hoher Bewertungen in der US-Technologiebranche aufgekommen. Ausgelöst wurden sie von einer Debatte um das chinesische KI-Start-up DeepSeek. Dessen neuestes KI-Modell soll kosteneffizient sein und womöglich mit weniger starken Chips für Künstliche Intelligenz (KI) auskommen als die großen Modelle der etablierten US-Anbieter.

Das neue Open-Source-Modell von DeepSeek habe die KI-Geschichte neu aufgerollt und stelle die Vorherrschaft der führenden KI-Unternehmen in den USA infrage, schrieb Barclays-Stratege Stefano Pascale. Und das in einer Woche, wo wichtige Unternehmen wie etwa die Facebook- und Instamutter Meta , der E-Autobauer Tesla oder auch der iPhone-Hersteller Apple Zahlen vorlegen und Ausblicke bekannt geben werden.

Angesichts dieser Thematik sei die Zinsentscheidung der US-Notenbank an diesem Mittwoch in den Hintergrund gerückt, hieß es am Markt. Die Anleger schienen sich damit abzufinden, dass die Fed die Zinsen dieses Mal wohl nicht senken werde. Allerdings dürfte die Inflationsentwicklung im Fokus bleiben und so auch die Aussagen von Fed-Präsident Jerome Powell zu diesem Thema. Das Thema Zölle auf Importe in die USA bleibe zudem ebenfalls ein im Hintergrund schwelendes Thema, das jederzeit wieder in den Fokus rücken könnte.

Erst einmal aber richtet sich der Blick auf die tags zuvor stark unter Druck geraten KI-Aktien. Nvidia führte vorbörslich die Erholung an, nachdem die Aktie, wie auch Broadcom , tags zuvor um rund 17 Prozent eingebrochen war. Nun ging es wieder etwas aufwärts mit plus 5,4 Prozent für Nvidia und plus 3,7 Prozent für Broadcom.

Marvell Technology erholten sich vorbörslich leicht mit 3,1 Prozent von ihrem Kurseinbruch und Micron stiegen vor dem Börsenstart zuletzt um 1,4 Prozent. Constellation Energy legten vorbörslich um 3,3 Prozent zu. Der Aktienkurs des Unternehmens, das stromhungrige KI-Rechenzentren versorgt, war am Montag ebenfalls eingebrochen.

Ansonsten dürfte die Aufmerksamkeit Unternehmen gelten, die Zahlen vorlegten. General Motors etwa gaben vor dem Börsenstart nach einer jüngsten Kurserholung 1,7 Prozent nach. Der Autobauer übertraf mit seinem bereinigten Ergebnis je Aktie zwar die durchschnittliche Analystenschätzung, laut Bernstein-Analyst Daniel Rokossa lässt der Ausblick "keinerlei Spielraum für Fehler".

Kimberly-Clark sanken um 0,6 Prozent. Der Hersteller von Hygieneartikeln verfehlte mit seinen im Jahresvergleich gesunkenen Ergebniszahlen für das vierte Quartal die Markterwartungen.