Börsenexperte Martin Goersch bespricht heute folgende Werte: SFC Energy, Wacker Chemie, Sartorius, SAP, Siemens Energy, AT&T, SoFi Technologies, Nucor, Hut 8, Microsoft und Nvidia.

Der starke Rückgang von Aktien aus dem Bereich der Halbleiter, KI-Aktien und der Energieversorger hat gestern dunkle Schatten über die Märkte geworfen. Die Marktsituation insgesamt sieht aber gar nicht so übel aus. Warum, das erklärt Martin heute in der Live-Sendung.

Im Dax stehen Aktien von SAP nach Zahlen im Fokus. Nachdem die Aktie an einem neuen Allzeithoch eröffnet hat, geht es im Vormittags-Handel bergab. Was ist hier nun zu erwarten?

Depot-Wert SoFi Technologies hat gestern die Quartalszahlen gemeldet und die erste Reaktion war sehr ernüchternd, Die Aktie ist mir rund zehn Prozent Verlust aus dem Handel gegangen. Martin schaut auf die Zahlen und zieht seine Schlüsse.

Den größten Marktkapitalisierungs-Verlust der Geschichte muss gestern Nvidia hinnehmen. Allerdings wurde die Aktie nicht zum ersten Mal stark abgestraft. Sollte der Kursverlauf sich so entwickeln wie in den letzten Situationen, dann ist klar, wo hier die Vorteile liegen. Mehr dazu in der heutigen Live-Sendung.