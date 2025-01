EQS-News: Swissnet Group: erweitert Führungsteam mit Roger Tabbal als CEO International und Swissnet MENA

EQS-News: beaconsmind AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Swissnet Group: erweitert Führungsteam mit Roger Tabbal als CEO International und Swissnet MENA



29.01.2025 / 08:00 CET/CEST

Berg, Schweiz – 29. Januar 2025 – Die Swissnet Group (ISIN: CH0451123589 - Ticker: MLBMD) erweitert im Zuge ihrer internationalen Expansion und der Gründung der neuen Swissnet MENA-Einheiten in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, ihr Führungsteam. Roger Tabbal wird neuer CEO International und Swissnet MENA. Die neue Einheit wird es der Swissnet Group ermöglichen, ihre gute internationale Position als ICT-Dienstleister auszubauen und ihre innovative Produkt-IT-Infrastruktur und ihre SaaS-Lösungen in der gesamten MENA-Region anzubieten.

In dieser Rolle wird Tabbal das Führungsteam der Swissnet Group um Jonathan Sauppe, Chairman und CEO, und Boris Toelzel, Co-CEO Infrastructure, ergänzen. Tabbal wird die internationale Expansion der neu gegründeten Swissnet Group weiter vorantreiben und sich als CEO von Swissnet MENA zunächst auf die Expansion in der MENA-Region konzentrieren.

Tabbal ist ausgewiesener Technologie-Experte mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der IT-Branche. Zuletzt war er als Global VP of Guest Technology & Innovation bei Accor tätig, wo er für gästeorientierte Technologiestrategien in 6.000 Hotels verantwortlich war, und die digitale Transformation des Konzerns leitete. Während seiner gesamten Karriere im Gastgewerbe sammelte Tabbal weitreichende Erfahrungen bei großen Technologie-Einführungsprojekten in den Bereichen Property Management Systems (PMS), Point of Sales (POS), nahtlose Wi-Fi-Verbindungen sowie Online-Gästeerlebnisse im Gastgewerbe. Mit diesem umfangreichen Know-how und einem starken Netzwerk wird er maßgeblich dazu beitragen, die Swissnet Group auf ihrem Weg zu einem weltweit führenden Anbieter von IT-Infrastrukturen, Cloud-basierten Kommunikationsdiensten und KI-gestützten Lösungen für das Gastgewerbe zu unterstützen.

Jonathan Sauppe, CEO der Swissnet Group: „Ich freue mich, Roger als meinen Partner und CEO International unserer Gruppe begrüßen zu dürfen. Roger wird eine führende Rolle beim Wachstum unserer Gruppe in die MENA-Region und dem ICT-Sektor einnehmen. Dass wir eine so hochkarätige Führungspersönlichkeit aus der Branche für uns gewinnen konnten zeigt uns, dass wir mit unserer Wachstumsstrategie auf dem richtigen Weg sind.“

Roger Tabbal, neu ernannter CEO International Swissnet Group und CEO Swissnet MENA: „Ich bin begeistert, dem Team der Swissnet Group beizutreten und freue mich darauf, unseren Partnern hier in der MENA-Region unsere umfangreiche Palette an Spitzentechnologien vorzustellen. Die starke globale Präsenz der Gruppe, die über 10.000 Kunden rund um den Globus betreut, ist ein großartiger Beweis für die zuverlässigen, schnellen und kosteneffizienten technischen Dienstleistungen, die wir anbieten und die sich hervorragend für den regionalen Einsatz eignen.“

Mit der Gründung von Swissnet MENA in Dubai wird das breite Angebot an Managed Services für Local Access Network, Wi-Fi, IPTV, Telefonie, CCTV, Casting, Guest Management, Beacons und mehr nun in der gesamten MENA-Region verfügbar sein, unterstützt von engagierten Account Managern, zertifizierten Technikern vor Ort und mehrsprachigem Kundensupport rund um die Uhr.

Über Swissnet Group

Die Swissnet Group ist ein führender Anbieter von standortbasierten Marketing-Softwarelösungen (LBM), Wi-Fi-Infrastruktursystemen und Wi-Fi-Gäste-Hotspots. Die Gruppe bedient Kunden unter anderem in den Bereichen Einzelhandel, Gastgewerbe, Gesundheitswesen und öffentlicher Sektor. Mit ihren Tochtergesellschaften verfügt die Swissnet Group zudem über herausragende Expertise in den Bereichen digitale Transformation und Software as a Service. Mit intelligenten und vollständig cloudbasierten Technologien unterstützt die Swissnet Group Unternehmen bei ihren Omnichannel-Strategien und bietet so greifbaren Mehrwert und Erfolg.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.swissnet.ag

Kontakt Unternehmen

Swissnet Group, Berg (Schweiz)

Jonathan Sauppe, CEO, Chairman of the board

jonathansauppe@swissnet.ag

Swissnet Group, Berg (Schweiz)
Jonathan Sauppe, CEO, Chairman of the board
jonathansauppe@swissnet.ag
Tel.: +41 78 307 45 06

Kontakt für Wirtschafts- und Finanzpresse

edicto GmbH, Frankfurt (Deutschland)

Axel Mühlhaus/Doron Kaufmann

swissnet@edicto.de

edicto GmbH, Frankfurt (Deutschland)
Axel Mühlhaus/Doron Kaufmann
swissnet@edicto.de
Tel.: +49 69 905 505-53

