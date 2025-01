Dax nähert sich mit Rekord 21.600 Punkte

Der Dax hat am Mittwoch seine erst wenige Tage alte Bestmarke weiter nach oben geschraubt. Mit fast 21.573 Punkten näherte sich der deutsche Leitindex am Vormittag der Marke von 21.600 Zählern. Zuletzt gewann er 0,6 Prozent. Das Plus seit Jahresbeginn beläuft sich auf über acht Prozent.

Die jüngst noch aufgeflammte Sorgen vor chinesischer Konkurrenz durch das neueste KI-Modell des Start-up DeepSeek schüttelte der Dax ab. Die Korrektur vom Wochenanfang sei abgehakt, sagte der Kapitalmarktexperte Jürgen Molnar von RoboMarkets.

Dazu beigetragen hat am Mittwoch eine deutliche Stimmungsaufhellung im Technologiesektor. Er hatte sich in den USA am Vortag bereits merklich erholt. In Europa sorgte zur Wochenmitte zudem der Chipindustrie-Ausrüster ASML mit starken Zahlen für Begeisterung. Aber auch klassische Industrie-Branchen waren gefragt, beispielsweise sprangen die Aktienkurse von Lkw-Herstellern nach optimistischen Signalen von Volvo deutlich nach oben.