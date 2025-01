Original-Research: CEOTRONICS AG (von BankM AG): Kaufen

^ Original-Research: CEOTRONICS AG - von BankM AG 29.01.2025 / 10:50 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von BankM AG zu CEOTRONICS AG Unternehmen: CEOTRONICS AG ISIN: DE0005407407 Anlass der Studie: Halbjahr 2024/25 - Basisstudien-Update Empfehlung: Kaufen seit: 29.01.2025 Kursziel: EUR 8,37 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: Keine Analyst: Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker Deutliche Prognoseanhebung - auf Rekord-H1 folgt wohl ein noch stärkeres H2 Die CEOTRONICS AG (ISIN DE0005407407, Basic Board, CEK GY) blickt auf ein sehr gutes erstes Halbjahr 2024/25 zurück - so wurden Umsatz (EUR 21,15 Mio.; +95,3%), EBIT-Marge (7,1%; H1 2023/24: -6,4%), Auftragsbestand (EUR 70,5 Mio.; +363%) und Auftragseingang (EUR 20,76 Mio.;+12,2%) deutlich ausgebaut. Für den Investor bedeutsamer als die starken Halbjahreszahlen ist jedoch der angehobene Ausblick, denn dieser impliziert einen H2-Umsatz, der den in H1 erzielten Rekordwert nochmal um ca. 36% übertreffen wird. Trotz dieser Dynamik handelt CEOTRONICS weiterhin mit Abschlägen gegenüber den direkten Peers Invisio und Bittium - wir sehen hierin für die Anleger eine Chance. Auf Basis der angehobenen Schätzungen ist die CEOTRONICS-Aktie weiterhin ein klarer Kauf. Die Gleichgewichtung unserer aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert von EUR 8,37. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/31687.pdf Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden:

https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i

Kontakt für Rückfragen: BankM AG Daniel Grossjohann Dr. Roger Becker Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt Tel. +49 69 71 91 838-42, -46 Fax +49 69 71 91 838-50 daniel.grossjohann@bankm.de roger.becker@bankm.de