Pressestimme: 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu fünf Jahre Corona in Deutschland

KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu fünf Jahre Corona in Deutschland:

"Dass Deutschland vergleichsweise gut durch die Pandemie gekommen ist, liegt insbesondere an der Disziplin der übergroßen Mehrheit der Bevölkerung und an ihrer späteren Bereitschaft, sich impfen zu lassen. Die Corona-Politik von Bund und Ländern hat aber dazu geführt, dass eine wachsende Zahl von Menschen das Vertrauen in die Demokratie verloren und sich Populisten und Extremisten zuwenden. Dass es den demokratischen Parteien bisher nicht gelungen ist, eine Aufarbeitung der Pandemie auf den Weg zu bringen, ist ein schweres Versäumnis. Es muss befürchtet werden, dass sie auch dafür bei der Bundestagswahl die Quittung bekommen."/yyzz/DP/he