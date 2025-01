Wiener Börse Schluss: ATX legt zu - Stimmung europaweit freundlich

WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat am Mittwoch mit Kursgewinnen geschlossen. Der Leitindex ATX gewann nach einem ruhigen Handel 0,65 Prozent auf 3.819,81 Punkte. Unterstützt von starken Vortagesvorgaben der Nasdaq ging es europaweit mit den Aktienkursen überwiegend nach oben.

An den internationalen Aktienmärkten ist wieder Zuversicht eingekehrt, nachdem das chinesische Start-Up DeepSeek und seine KI-Modelle zuletzt für Verunsicherung gesorgt hatten, schrieben die Helaba-Analysten. Einen positiven Impuls lieferten zudem zur Wochenmitte starke Auftragsdaten des niederländischen Chipausrüsters ASML .

Die für den Abend erwartete US-Zinsentscheidung wird laut Helaba-Einschätzung vermutlich keine tiefen Spuren an den internationalen Finanzmärkten hinterlassen, denn große Überraschungen zeichnen sich nicht ab. Es gilt als unwahrscheinlich, dass die Geldpolitik verändert wird, hieß es weiter von den Experten.

In Wien gab es kaum Unternehmensnachrichten. Der Feuerfest-Produktehersteller RHI Magnesita gab den Abschluss des Kaufs der in den USA ansässigen Resco Group bekannt. Die RHI-Papiere sanken bei dünnen Umsätzen um 0,2 Prozent.

Einheitlich zulegen konnten die schwergewichteten Banken. Bawag verteuerten sich um 0,7 Prozent und Erste Group gewannen 0,6 Prozent. Die Aktionäre von der Raiffeisen Bank International konnten ebenfalls ein Plus von 0,6 Prozent verbuchen.

Unter den europaweit sehr starken Technologiewerten gewannen die AT&S-Titel 2,2 Prozent. Die Papiere des Energieversorgers Verbund kletterten 2,9 Prozent nach oben. Beim Ziegelhersteller Wienerberger gab es hingegen Abschläge von 0,7 Prozent.

Die Titel der Versicherer Vienna Insurance und UNIQA verteuerten sich um 2,1 und 1,1 Prozent. Klar im Plus standen zudem die Aktien der Baukonzerne Porr (plus 4,9 Prozent) und Strabag (plus 2,8 Prozent)./ste/mik/APA/jha