ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Thyssenkrupp Nucera auf 'Sell'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Thyssenkrupp Nucera von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 10,70 auf 8,70 Euro gesenkt. Analyst Michele della Vigna sieht laut seiner Verkaufsempfehlung vom Donnerstag erhebliche Risiken für den am Markt geschätzten Umsatz des Elektrolysespezialisten. Am Wasserstoffmarkt gebe es hohe Unsicherheit./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2025 / 03:09 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

